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Homem é preso após oferecer R$ 5 por abraços e abusar de menina de 8 anos na Bahia

Irmã de 13 anos desconfiou do crime após ver a criança entrar na casa do suspeito

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 10:04

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 8 anos no bairro Nova Vitória, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu após o suspeito oferecer R$ 5 à criança em troca de cinco abraços.

Segundo a ocorrência, a garota aceitou a proposta feita pelo vizinho e cumpriu o combinado. Em seguida, o homem teria cometido o abuso. O caso aconteceu na noite do feriado de Corpus Christi e só foi descoberto graças à desconfiança da irmã da vítima, uma adolescente de 13 anos.

Baralho Lilás da SSP

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Reprodução
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia

A jovem estranhou o fato de o vizinho ter levado a criança para dentro da residência dele e procurou ajuda do irmão mais velho. O rapaz acionou a Polícia Militar, que foi até o local para verificar a denúncia. 

Conforme a PM, equipes do 12º Batalhão encontraram a vítima e prestaram acolhimento imediato. Durante as diligências, o suspeito percebeu a chegada dos policiais e tentou escapar.

"No decorrer das diligências, o autor, ao perceber a aproximação policial, tentou fugir, mas foi alcançado, abordado e imediatamente detido", informou a corporação.

O homem foi conduzido à unidade da Polícia Civil junto com a vítima e a responsável legal pela criança. O caso é investigado.

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