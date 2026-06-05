CRIME

Homem é preso após oferecer R$ 5 por abraços e abusar de menina de 8 anos na Bahia

Irmã de 13 anos desconfiou do crime após ver a criança entrar na casa do suspeito

Wendel de Novais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 10:04

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 8 anos no bairro Nova Vitória, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu após o suspeito oferecer R$ 5 à criança em troca de cinco abraços.

Segundo a ocorrência, a garota aceitou a proposta feita pelo vizinho e cumpriu o combinado. Em seguida, o homem teria cometido o abuso. O caso aconteceu na noite do feriado de Corpus Christi e só foi descoberto graças à desconfiança da irmã da vítima, uma adolescente de 13 anos.

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A jovem estranhou o fato de o vizinho ter levado a criança para dentro da residência dele e procurou ajuda do irmão mais velho. O rapaz acionou a Polícia Militar, que foi até o local para verificar a denúncia.

Conforme a PM, equipes do 12º Batalhão encontraram a vítima e prestaram acolhimento imediato. Durante as diligências, o suspeito percebeu a chegada dos policiais e tentou escapar.

"No decorrer das diligências, o autor, ao perceber a aproximação policial, tentou fugir, mas foi alcançado, abordado e imediatamente detido", informou a corporação.