SETOR ELÉTRICO

Gigante chinesa anuncia fábrica milionária na Bahia com investimento de R$ 100 milhões e geração de empregos

Nova unidade será instalada em Camaçari

Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 08:50

Gigante chinesa anuncia fábrica milionária na Bahia com investimento de R$ 100 milhões e geração de empregos Crédito: Divulgação

A chinesa Windey Energy anunciou um investimento de R$ 100 milhões para instalar sua primeira fábrica brasileira de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) no Polo Industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

A expectativa da companhia é iniciar as operações da unidade no primeiro semestre de 2027. A fábrica terá capacidade para produzir até 1,5 GWh por ano e será voltada para atender à crescente demanda do setor elétrico nacional.

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A escolha da Bahia reforça o avanço do estado no mercado de energias renováveis e tecnologias voltadas à transição energética. Segundo a empresa, cerca de R$ 30 milhões serão aplicados já na fase inicial de implantação da fábrica.

O anúncio ocorre em meio à preparação do primeiro leilão de sistemas de armazenamento de energia do Brasil, que vem sendo estruturado pelo Ministério de Minas e Energia (MME). A chegada da fabricante chinesa também fortalece a cadeia produtiva nacional, ampliando a oferta de equipamentos produzidos no país.

Antes de confirmar a unidade industrial em Camaçari, a Windey já havia inaugurado um escritório nacional e um centro de pesquisa e desenvolvimento em Salvador, em parceria com o Senai Cimatec.

Além dos projetos ligados ao armazenamento de energia, a empresa pretende atender demandas dos setores de geração solar e eólica, transmissão de energia e grandes consumidores industriais que buscam ampliar sua autonomia energética.