Mulher é presa por estupro de vulnerável contra enteada na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:41
Uma mulher de 24 anos foi presa nesta quinta-feira (16) pelo crime de estupro de vulnerável, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Ela é investigada por praticar abusos sexuais contra a própria enteada, uma criança de 10 anos.
O crime foi registrado em novembro de 2025, segundo informações da Polícia Civil. Após a conclusão do inquérito policial e o indiciamento da suspeita, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Ilhéus) representou pela prisão preventiva, que foi expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca local.
Equipes da unidade já monitoravam a mulher e efetuaram a prisão nesta quinta-feira (16). Após o cumprimento da ordem judicial, a mulher foi conduzida à delegacia para a formalização das medidas legais e comunicação ao Poder Judiciário.
Ela passou por exames de lesões corporais e foi encaminhada para a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus), onde permanece à disposição da Justiça.
A vítima recebeu atendimento médico e seguirá acompanhada pela rede de assistência psicossocial do município, conforme as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).