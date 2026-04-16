CRIME

Mulher é presa por estupro de vulnerável contra enteada na Bahia

Vítima é uma criança de 10 anos

Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:41

Caso é investigado Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher de 24 anos foi presa nesta quinta-feira (16) pelo crime de estupro de vulnerável, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Ela é investigada por praticar abusos sexuais contra a própria enteada, uma criança de 10 anos.

O crime foi registrado em novembro de 2025, segundo informações da Polícia Civil. Após a conclusão do inquérito policial e o indiciamento da suspeita, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Ilhéus) representou pela prisão preventiva, que foi expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca local.

Equipes da unidade já monitoravam a mulher e efetuaram a prisão nesta quinta-feira (16). Após o cumprimento da ordem judicial, a mulher foi conduzida à delegacia para a formalização das medidas legais e comunicação ao Poder Judiciário.

Ela passou por exames de lesões corporais e foi encaminhada para a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus), onde permanece à disposição da Justiça.