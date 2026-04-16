DE GRAÇA

Cartórios de Salvador e cinco cidades passam a fazer reconhecimento de paternidade online

Novo sistema amplia o acesso a direito fundamental no país

Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:17

Iniciativa busca ampliar acesso ao serviço Crédito: CANVAS

A partir desta quinta-feira (16), cartórios de Salvador e de outras cinco cidades baianas passam a contar com mais uma possibilidade online. Trata-se da plataforma digital de reconhecimento de paternidade, que amplia o serviço pra as famílias brasileiras. Além da capital, passam a contar com a novidade os cartórios de Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro e Vitória da Conquista.

A plataforma dos cartórios de Registro Civil permitem que as mães iniciem o processo de investigação de paternidade de forma digital. Na prática, a mãe poderá indicar o suposto pai da criança, iniciando o procedimento diretamente pelo sistema, que automaticamente identifica os filhos a ela vinculados que não possuam paternidade.

O pedido, então, é encaminhado ao Cartório de Registro Civil, que dará seguimento ao processo com respaldo judicial. A iniciativa busca facilitar o reconhecimento de paternidade, reduzir barreiras burocráticas e acelerar a regularização do vínculo familiar. O serviço pode ser acessado através deste link e é gratuito.

Desde 2020, mais de um milhão de recém-nascidos foram registrados apenas com o nome da mãe no país, conforme dados divulgados pela Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia (Arpen-BA).