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Afrocidade anuncia show em Salvador com ingressos entre R$ 10 e R$ 20

Show acontece neste domingo (19), às 19h, na Federação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:16

Afrocidade
Afrocidade: gravação de um álbum e três shows Crédito: Nti Uirá/divulgação

O Afrocidade será uma das atrações do Festival das Artes do Cineteatro 2 de Julho, em Salvador. A big band sobe ao palco n próximo domingo (19), às 19h, com ingressos entre R$ 10 e R$ 20.

A apresentação vai revisitar as canções de Vivão, último disco de estúdio do grupo, lançado em 2022.

Criada em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, o Afrocidade construiu um percurso pautado pela coletividade e pela pesquisa sonora. Em Vivão, essas características aparecem de forma ainda mais evidente. O disco propõe uma conexão entre a musicalidade negra baiana e referências internacionais, sem perder de vista as matrizes afro-brasileiras que sustentam o projeto. 

Canções como “Toma”, que mistura afrobeat e pagodão baiano, e “Lua Branca”, parceria com a cantora Luedji Luna, devem ocupar lugar de destaque. Ao longo do álbum, o conjunto também aborda temas como amor e afeto entre pessoas negras, desigualdade social, ancestralidade e autoestima.

O Festival das Artes do Cineteatro 2 de Julho acontece ao longo do mês de abril e reúne música, teatro, dança, cinema e formação artística. Com foco na valorização da arte negra e de matrizes afro-brasileiras, o evento propõe um espaço de encontro entre diferentes linguagens, artistas e públicos.

Tags:

Cultura Salvador Show

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