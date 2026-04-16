SAÚDE

Saiba quando começa e como será o atendimento na nova maternidade de Salvador

Unidade de saúde foi inaugurada nesta quinta-feira (16), no bairro da Federação

Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2026 às 18:02

Prefeitura inaugura 1ª maternidade municipal de Salvador Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Os atendimentos na nova Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, inaugurada nesta quinta-feira (16), começam a partir das 7 horas de sexta-feira (17). A primeira maternidade municipal da capital baiana possui 198 leitos e recebeu investimento de R$ 154 milhões.

A estrutura, localizada na Federação, vai receber pacientes direcionados pelas demais unidades de saúde. Na prática, as gestantes que iniciarem os exames pré-natal nos postos serão encaminhadas para a nova maternidade. Apesar disso, os casos de emergência também serão acolhidos.

As mães atendidas na também maternidade receberão o kit enxoval entregue pela Prefeitura através do programa Mãe Salvador. “Antes, a gente entregava em dinheiro; atualmente entregamos o bercinho e toda a estrutura. Quem sair daqui vai ter não só o acompanhamento pré-natal, o parto humanizado, como também o kit enxoval”, explicou a vice-prefeita Ana Paula Matos, durante a inauguração.

Inauguração da primeira maternidade de Salvador 1 de 5

O complexo tem potencial para realizar mais de 1,1 mil internações por mês, incluindo cerca de 250 partos, além de 15 mil consultas ambulatoriais e mais de 18 mil atendimentos de urgência mensais. Na área diagnóstica, serão mais de 13 mil exames de bioimagem por mês.



O serviço foi planejado para atender desde casos de baixa complexidade até situações críticas, com centro obstétrico completo, salas de parto normal e cirúrgico e suporte intensivo ao recém-nascido.

A organização do fluxo assistencial permite ainda atendimento imediato em situações de urgência, reduzindo o tempo-resposta e aumentando a segurança materna e neonatal. Outro destaque são os berços de estabilização distribuídos em pontos estratégicos, que garantem suporte ao recém-nascido antes mesmo da chegada à UTI.

Nova maternidade municipal de Salvador 1 de 5

O prefeito Bruno Reis apontou o caráter histórico do novo complexo durante a entrega do equipamento. “São quase 200 leitos. Teremos UTI neonatal, partos humanizados, acompanhamento das crianças até os 11 anos de idade, UPA infantil, dois pavimentos do hospital para cirurgias eletivas em mulheres. Não tenho dúvidas de que este equipamento vai ajudar a melhorar ainda mais a saúde de Salvador, avançando no atendimento especializado”, disse.