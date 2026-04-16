FEDERAÇÃO

Primeira maternidade municipal de Salvador é entregue com 198 leitos e investimentos de R$ 154 mi

Unidade de saúde recebeu investimentos de mais de R$ 154 milhões

Maysa Polcri

Publicado em 16 de abril de 2026 às 14:02

Prefeitura inaugura 1ª maternidade municipal de Salvador Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Foi inaugurada nesta quinta-feira (16) a nova Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches pela Prefeitura de Salvador. A unidade, que é primeira maternidade municipal da capital baiana, fica localizada no bairro da Federação e recebeu investimento de R$ 154 milhões. A estrutura possui mais de 13 mil m², nove pavimentos e complexo integrado, reunindo maternidade, hospital da criança, hospital dia e centro de bioimagem.

De acordo com a gestão municipal, a MHC vai garantir o cuidado contínuo, desde o pré-natal até a infância. A maternidade chega para enfrentar uma demanda histórica por leitos obstétricos e neonatais em Salvador oferecendo 198 leitos, entre internação convencional e unidades de alta complexidade, como UTI adulto, pediátrica e neonatal, além de unidades de cuidados intermediários. Os atendimentos começam nesta sexta (17), a partir das 7 horas.

Inauguração da primeira maternidade de Salvador 1 de 5

A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos, do secretário municipal de Saúde, Rodrigo Alves, do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e demais autoridades municipais. O gestor municipal apontou o caráter histórico do novo complexo para a saúde da capital baiana e informou que em breve um novo espaço será construído na região.

“São quase 200 leitos. Teremos UTI neonatal, partos humanizados, acompanhamento das crianças até os 11 anos de idade, UPA infantil, dois pavimentos do hospital para cirurgias eletivas em mulheres. Não tenho dúvidas de que este equipamento vai ajudar a melhorar ainda mais a saúde de Salvador, avançando no atendimento especializado”, disse Bruno Reis.

“Fizemos um anexo, ampliamos o hospital e aqui ao lado ainda vamos construir, com início das obras já nos próximos dias, o Centro de Diagnóstico da Prefeitura, inclusive com exames de imagem”, completou o prefeito. Bruno Reis também destacou a localização privilegiada do equipamento, em uma área central da cidade, além de lembrar uma relação pessoal com o antigo Hospital Salvador, que funcionava no local.

“É um hospital que, para mim, representa um momento de superação pessoal muito grande. Aqui, infelizmente, foi o local onde eu perdi a minha mãe há 40 anos. E hoje tenho a honra e felicidade de ser prefeito e entregar um grande equipamento como esse. Lá atrás, Salvador não tinha um único hospital. Esse é o terceiro grande hospital que nós estamos entregando”, disse. Segundo o prefeito, alguns equipamentos do hospital chegam a ter um custo aproximado de R$ 10 milhões.

A vice-prefeita Ana Paula Matos era secretária municipal da Saúde quando a ordem de serviço para a construção da MHC foi assinada. Ela reforçou o investimento expressivo feito pela gestão municipal na aquisição de equipamentos de ponta para o complexo. “Aqui tem máquinas e carrinhos de ressuscitação, de suporte à vida, que não existem em nenhum outro lugar do SUS. Então, temos de fato a oportunidade de fazer uma série de procedimentos não invasivos para as crianças e as mães”, comentou.

O equipamento recebe o nome do deputado estadual Alan Sanches, que morreu em janeiro deste ano, vítima de infarto. A família do parlamentar esteve presente na inaguração. O ex-prefeito ACM Neto, que era amigo pessoal do parlamentar, homenageou Alan Sanches e celebrou a nova maternidade.

Nova maternidade municipal de Salvador 1 de 5

Serviço

O complexo tem potencial para realizar mais de 1,1 mil internações por mês, incluindo cerca de 250 partos, além de 15 mil consultas ambulatoriais e mais de 18 mil atendimentos de urgência mensais. Na área diagnóstica, serão mais de 13 mil exames de bioimagem por mês.

A maternidade foi planejada para atender desde casos de baixa complexidade até situações críticas, com centro obstétrico completo, salas de parto normal e cirúrgico e suporte intensivo ao recém-nascido.

Entre os diferenciais da unidade está a organização do fluxo assistencial, que permite atendimento imediato em situações de urgência, reduzindo o tempo-resposta e aumentando a segurança materna e neonatal. Outro destaque são os berços de estabilização distribuídos em pontos estratégicos, que garantem suporte ao recém-nascido antes mesmo da chegada à UTI.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Alves, afirmou que o novo equipamento fortalece o SUS, amplia o acesso e qualifica o cuidado materno-infantil na cidade. “Aqui, reunimos estrutura moderna, assistência humanizada e serviços especializados que garantem mais segurança para as gestantes, acolhimento para as mulheres e um início de vida mais protegido para as nossas crianças. É um avanço concreto na rede pública de saúde, que responde a uma demanda histórica de Salvador”, disse.

Funcionamento

A maternidade vai ampliar a assistência pediátrica no município, atendendo desde o nascimento até os 11 anos de idade, com uma instalação especializada, leitos clínicos e cirúrgicos, UTI pediátrica e suporte multiprofissional em áreas como neonatologia, cardiopediatria e neuropediatria.

Já o hospital-dia foi estruturado para realizar procedimentos cirúrgicos de média complexidade, com capacidade para até 487 cirurgias mensais. O serviço é voltado principalmente para cirurgias ginecológicas minimamente invasivas, contribuindo diretamente para a redução da fila de procedimentos eletivos na rede municipal, com menor tempo de internação e recuperação mais rápida para as pacientes.

Outro grande avanço é o Centro de Bioimagem, equipado com tecnologia de ponta para diagnóstico de média e alta complexidade. Com capacidade para mais de 13 mil exames por mês, o serviço conta com ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia, raio-X digital e ultrassonografia especializada, incluindo exames obstétricos e ecocardiografia fetal.

Além da assistência, o equipamento também nasce com vocação para o ensino e formação profissional, com implantação de programas de residência médica e multiprofissional, fortalecendo o SUS e contribuindo para a qualificação permanente das equipes.

Homenagem

A MHC leva o nome de Alan Sanches (1968-2026) como homenagem ao médico e deputado estadual que faleceu em decorrência de um infarto em janeiro passado. Formado pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, o parlamentar construiu uma trajetória política marcada pela dedicação ao serviço público. Foi vereador de Salvador, presidente da Câmara Municipal, deputado estadual por quatro mandatos e líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia.

O vereador Duda Sanches, filho do homenageado, afirmou que o novo complexo de saúde representa a continuidade do trabalho que o pai desenvolveu em vida. “Nós conseguimos ajudar milhares de pessoas com a caravana da saúde. Um legado que não se apaga com o tempo e que hoje será eternizado na primeira maternidade da nossa cidade. Foi isso que meu pai sonhou e sempre quis: cuidar das pessoas. Agora, com mais braços, com os braços de todos os profissionais de saúde que aqui construirão um legado a partir de agora”, falou.