FEDERAÇÃO

Saiba quando será inaugurada a primeira maternidade municipal de Salvador

Unidade terá nove pavimentos e 198 leitos, entre clínicos e de UTI

Maysa Polcri

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:56

Nova maternidade municipal de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Salvador está próximo de ganhar a primeira maternidade municipal. As obras da Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, no bairro da Federação, está entrando na reta final. A unidade terá 12 mil m² de área construída, nove pavimentos e 198 leitos, entre clínicos e de UTI.

A atualização do andamento das obras foi feita pela Prefeitura de Salvador nesta quarta-feira (18). Conforme divulgado pela gestão, a maternidade está recebendo as últimas adequações internas para implantação e posterior habilitação junto ao governo federal, o que possibilitará apoio no custeio do funcionamento.

A previsão é de que a unidade seja inaugurada ainda neste primeiro semestre. O projeto contempla também uma emergência pediátrica e internação infantil, cuja ativação está prevista para a terceira fase. A maternidade recebe o nome do deputado estadual Alan Sanches, que morreu em janeiro deste ano, vítima de infarto.

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Estrutura

A estruturação e montagem da MHC segue avançando, com a conclusão das seguintes áreas: Emergência Obstétrica, Emergência Pediátrica, Centro de Bioimagem, Laboratório, Hospital Dia, Centro de Vídeo Histeroscopia, Alojamento Conjunto, Enfermaria Pediátrica, Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico, UTI Adulto, UTI Pediátrica e UTI Neonatal, além de toda a área administrativa.

Alguns ajustes na infraestrutura ainda estão sendo realizados, pois são necessários para instalação de equipamentos hospitalares de grande porte, para implantação do Banco de Leite Humano e para atender às exigências da Rede Alyne, do Ministério da Saúde.

Segundo a prefeitura, entre os ambientes que estão em fase final de obras estão a Central de Materiais Esterilizados (CME), o Serviço de Nutrição e Dietética (SND), o Lactário, o Banco de Leite Humano (BLH) e o acesso às emergências obstétrica e pediátrica. Nas Unidades de Cuidados Intermediários (UCINCo e UCINCa) e no Centro de Parto Normal (CPN), também estão sendo finalizadas as adequações para atendimento às exigências da Rede Alyne.

De acordo com o secretário municipal de Saúde (SMS), Rodrigo Alves, o andamento da obra atende ao cronograma de atividades. “Cada etapa é acompanhada com muito rigor técnico. Sabemos da importância desse equipamento para a cidade. Este não é apenas um prédio, é um investimento de mais de R$ 100 milhões em cuidado e proteção à vida, em assistência moderna, segura e humanizada”, afirma o gestor.