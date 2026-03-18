Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quando será inaugurada a primeira maternidade municipal de Salvador

Unidade terá nove pavimentos e 198 leitos, entre clínicos e de UTI

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:56

Nova maternidade municipal de Salvador
Nova maternidade municipal de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Salvador está próximo de ganhar a primeira maternidade municipal. As obras da Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, no bairro da Federação, está entrando na reta final. A unidade terá 12 mil m² de área construída, nove pavimentos e 198 leitos, entre clínicos e de UTI. 

A atualização do andamento das obras foi feita pela Prefeitura de Salvador nesta quarta-feira (18). Conforme divulgado pela gestão, a maternidade está recebendo as últimas adequações internas para implantação e posterior habilitação junto ao governo federal, o que possibilitará apoio no custeio do funcionamento.

A previsão é de que a unidade seja inaugurada ainda neste primeiro semestre. O projeto contempla também uma emergência pediátrica e internação infantil, cuja ativação está prevista para a terceira fase. A maternidade recebe o nome do deputado estadual Alan Sanches, que morreu em janeiro deste ano, vítima de infarto. 

Nova maternidade municipal de Salvador

Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
1 de 5
Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS

Estrutura

A estruturação e montagem da MHC segue avançando, com a conclusão das seguintes áreas: Emergência Obstétrica, Emergência Pediátrica, Centro de Bioimagem, Laboratório, Hospital Dia, Centro de Vídeo Histeroscopia, Alojamento Conjunto, Enfermaria Pediátrica, Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico, UTI Adulto, UTI Pediátrica e UTI Neonatal, além de toda a área administrativa.

Alguns ajustes na infraestrutura ainda estão sendo realizados, pois são necessários para instalação de equipamentos hospitalares de grande porte, para implantação do Banco de Leite Humano e para atender às exigências da Rede Alyne, do Ministério da Saúde.

Segundo a prefeitura, entre os ambientes que estão em fase final de obras estão a Central de Materiais Esterilizados (CME), o Serviço de Nutrição e Dietética (SND), o Lactário, o Banco de Leite Humano (BLH) e o acesso às emergências obstétrica e pediátrica. Nas Unidades de Cuidados Intermediários (UCINCo e UCINCa) e no Centro de Parto Normal (CPN), também estão sendo finalizadas as adequações para atendimento às exigências da Rede Alyne.

De acordo com o secretário municipal de Saúde (SMS), Rodrigo Alves, o andamento da obra atende ao cronograma de atividades. “Cada etapa é acompanhada com muito rigor técnico. Sabemos da importância desse equipamento para a cidade. Este não é apenas um prédio, é um investimento de mais de R$ 100 milhões em cuidado e proteção à vida, em assistência moderna, segura e humanizada”, afirma o gestor.

A maternidade contará ainda com um Centro de Bioimagem de última geração, equipado com tecnologia de alta definição e resolução para realização de ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografias e raio X. Também haverá equipamentos de suporte à vida nas Unidades de Terapia Intensiva, como incubadoras, monitores e respiradores.

Mais recentes

Imagem - Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome: programação do Festival da Cidade 2026 começa neste sábado (21); confira

Larissa Luz, Àttøøxxá e Mudei de Nome: programação do Festival da Cidade 2026 começa neste sábado (21); confira
Imagem - Pós-Graduação em Computação da Ufba atinge nota 6 da Capes e entra em grupo de elite nacional

Pós-Graduação em Computação da Ufba atinge nota 6 da Capes e entra em grupo de elite nacional
Imagem - Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso

Funcionários de hospital na Bahia denunciam câmeras em vestiário e área de descanso

MAIS LIDAS

Imagem - Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas
01

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

Imagem - Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas
02

Dois supermercados são autuados após fiscalização identificar insetos na comida e frutas estragadas

Imagem - Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste
03

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador com 250 empregos e preços entre os menores do Nordeste

Imagem - Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais
04

Conta de luz em 2026 muda regras e divide custos entre consumidores; veja quem paga mais