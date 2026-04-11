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Nova maternidade de Salvador tem data de inauguração confirmada

Unidade municipal terá nove pavimentos e 198 leitos, entre clínicos e de UTI

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 13:56

Nova maternidade municipal de Salvador
Nova maternidade municipal de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A primeira maternidade municipal de Salvador será inaugurada na quinta-feira (16), às 9 horas. A Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, localizada no bairro da Federação, terá 12 mil m² de área construída, nove pavimentos e 198 leitos, entre clínicos e de UTI.

A solenidade de inauguração contará com a presença do prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, além do secretário municipal de Saúde, Rodrigo Alves, e demais autoridades. Há cerca de um mês, a Prefeitura de Salvador informou que a maternidade recebia as últimas adequações internas para implantação e habilitação junto ao governo federal. 

Nova maternidade municipal de Salvador

Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
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Nova maternidade municipal de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS

O projeto contempla ainda emergência pediátrica e internação infantil. A maternidade recebe o nome do deputado estadual Alan Sanches, que morreu em janeiro deste ano, vítima de infarto.

Estrutura

A estrutura da maternidade possui Emergência Obstétrica, Emergência Pediátrica, Centro de Bioimagem, Laboratório, Hospital Dia, Centro de Vídeo Histeroscopia, Alojamento Conjunto, Enfermaria Pediátrica, Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico, UTI Adulto, UTI Pediátrica e UTI Neonatal, além do Banco de Leite Humano. 

"Cada etapa é acompanhada com muito rigor técnico. Sabemos da importância desse equipamento para a cidade. Este não é apenas um prédio, é um investimento de mais de R$ 100 milhões em cuidado e proteção à vida, em assistência moderna, segura e humanizada”, disse o secretário de Saúde Rodrigo Alves. 

A maternidade contará ainda com um Centro de Bioimagem de última geração, equipado com tecnologia de alta definição e resolução para realização de ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografias e raio X. Também haverá equipamentos de suporte à vida nas Unidades de Terapia Intensiva, como incubadoras, monitores e respiradores.

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