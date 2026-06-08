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Elaine Sanoli
Publicado em 8 de junho de 2026 às 21:22
Os professores da rede privada da Bahia anunciaram uma paralisação das atividades nesta terça-feira (9). A medida é válida para toda a rede de educação básica do estado. Durante a manhã, deve ocorrer uma assembleia na sede do Sindicato dos Professores no Estado da Bahia (Sinpro), a partir das 8h.
Segundo a representação sindical, a mobilização acontece como parte da campanha salarial da categoria. As negociações estão em andamento desde março deste ano, mas ainda não foi possível chegar a um consenso com os donos de escolas privadas do estado. A paralisação foi votada e aprovada com 91% dos votos em assembleia realizada no dia 1º de junho.
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A nova reunião terá como principais pautas a apresentação e atualização do estado das negociações e a decretação de estado de greve dos trabalhadores.
Entre as reivindicações dos professores está o reajuste salarial com ganho real de 5%, com base no Índice do Custo de Vida (ICV) do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
A proposta também prevê a fixação da hora-aula de 50 minutos em R$ 16 e da hora-aula de 60 minutos em R$ 19,20, com efetividade a partir de 1º de maio de 2026. O texto prevê ainda a progressão desses valores em 25% em 2027 e no mesmo percentual em 2028.
A pauta inicial do sindicato inclui ainda a obrigatoriedade da oferta de plano de saúde e odontológico para os profissionais e seus dependentes. Uma das cláusulas também prevê a reserva de 8% das vagas das instituições para a concessão de gratuidade a filhos e dependentes dos trabalhadores.
De acordo com o sindicato, as propostas apresentadas pelo sindicato patronal não foram aceitas porque ainda representam perdas significativas para a categoria, como a possibilidade de perda do direito de recesso e da bolsa de estudos para os filhos dos trabalhadores.