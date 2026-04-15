SALVADOR

Quem é o policial morto com um tiro na cabeça durante operação em Tancredo Neves

Investigador estava no bairro para participar de cumprimento de mandado judicial

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 13:45

Adailton Oliveira Rocha morreu nesta quarta-feira (15) Crédito: Reprodução

O policial morto durante uma operação no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, nesta quarta-feira (15), foi identificado como o investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos. Ele era lotado na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) e estava em diligência para cumprimento de mandado de prisão quando foi atingido na cabeça.

Adailton Oliveira chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos, e teve a morte confirmada no final da manhã. O policiamento foi intensificado na localidade após a morte.

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça 1 de 5

Equipes dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Inteligência Policial (DIP) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), atuam de forma integrada com unidades da Polícia Militar para localizar os autores do crime.

A Polícia Civil lamentou a morte do servidor. "Colegas de trabalho, amigos e servidores que conviveram com Adailton sentem a perda de um profissional dedicado, comprometido com a segurança pública e, acima de tudo, de um companheiro respeitado e querido no dia a dia da Polícia Civil", diz a corporação em nota.