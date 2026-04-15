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Quem é o policial morto com um tiro na cabeça durante operação em Tancredo Neves

Investigador estava no bairro para participar de cumprimento de mandado judicial

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 13:45

Adailton Oliveira Rocha
Adailton Oliveira Rocha morreu nesta quarta-feira (15) Crédito: Reprodução

O policial morto durante uma operação no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, nesta quarta-feira (15), foi identificado como o investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos. Ele era lotado na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) e estava em diligência para cumprimento de mandado de prisão quando foi atingido na cabeça. 

Adailton Oliveira chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos, e teve a morte confirmada no final da manhã. O policiamento foi intensificado na localidade após a morte.

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça

Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução
Policial foi baleado na cabeça por Reprodução
Polícia Civil divulgou nota de pesar por Reprodução
Rua onde crime aconteceu por Reprodução
Adailton Oliveira Rocha por Reprodução
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Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução

Equipes dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Inteligência Policial (DIP) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), além da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), atuam de forma integrada com unidades da Polícia Militar para localizar os autores do crime.

A Polícia Civil lamentou a morte do servidor.  "Colegas de trabalho, amigos e servidores que conviveram com Adailton sentem a perda de um profissional dedicado, comprometido com a segurança pública e, acima de tudo, de um companheiro respeitado e querido no dia a dia da Polícia Civil", diz a corporação em nota. 

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) também lamentou o ocorrido e confirmou o reforço do policiamento. "A SSP enfatiza que não permitirá que o Estado seja subjugado pela criminalidade e que a resposta para esse crime grave será dada com firmeza e ações dentro da legalidade", diz. 

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