ALERTA

Especialista alerta: misturas caseiras de limpeza podem liberar gases tóxicos e colocar vidas em risco

Ocorrência recente reforça a necessidade de atenção no uso de produtos domésticos e destaca perigos muitas vezes ignorados

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de abril de 2026 às 16:01

Misturas caseiras de limpeza podem liberar gases tóxicos e colocar vidas em risco Crédito: Reprodução

Uma prática comum em muitos lares brasileiros voltou a acender o sinal de alerta: a mistura de produtos de limpeza. Recentemente, uma mulher veio a óbito na Bahia após sofrer intoxicação ao combinar diferentes substâncias durante a higienização de um banheiro, em um ambiente fechado. O caso chama atenção para um hábito aparentemente inofensivo, mas que pode ter consequências graves e até fatais.

As chamadas “misturinhas caseiras”, frequentemente compartilhadas nas redes sociais como soluções milagrosas para limpeza, estão entre os principais riscos. Segundo João Pedro Fidelis Lucio, responsável técnico da Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, essas combinações podem provocar reações químicas perigosas, mesmo em pequenas quantidades.

“As famosas misturinhas podem liberar gases tóxicos, causar queimaduras, reações alérgicas e intoxicações por inalação ou contato com a pele. Além de colocar a saúde em risco, ainda comprometem a eficácia da limpeza”, explica.

Outro ponto crítico é a falsa ideia de potencializar o efeito dos produtos. Na prática, o resultado pode ser justamente o oposto e perigoso. “Nunca, em hipótese alguma, os produtos químicos devem ser misturados. Cada um foi desenvolvido para uma finalidade específica e deve ser utilizado conforme as instruções do fabricante. O máximo que se pode fazer é a diluição em água, seguindo corretamente as orientações do rótulo”, reforça o especialista.

O uso de produtos industrializados também é um fator essencial para garantir segurança e eficiência na limpeza. Diferentemente das receitas caseiras, esses itens passam por testes rigorosos antes de chegarem ao consumidor. “Os produtos industrializados seguem padrões de qualidade e segurança. Já as misturas caseiras não garantem a higienização adequada e ainda representam riscos sérios à saúde”, afirma.

De acordo com João, não há exceções quando o assunto é misturar substâncias químicas. “A única combinação segura é a diluição do produto em água, e ainda assim é fundamental respeitar as orientações do fabricante. Fora isso, quaisquer outras misturas são expressamente proibidas”, alerta.