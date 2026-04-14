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Fonoaudióloga morre após misturar produtos de limpeza na Bahia

Caso aconteceu em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 13:33

Etanol e produtos de limpeza podem trazer riscos à saúde
Etanol e produtos de limpeza podem trazer riscos à saúde Crédito: Reprodução

A fonoaudióloga Evelline Paulo da Silva Lobo, de 39 anos, morreu após misturar produtos de limpeza em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu no dia 7 de abril, mas ganhou repercussão nesta semana.

De acordo com Diego Steffen, primo de Evelline, o episódio ocorreu enquanto ela limpava o banheiro de casa. “Passando rapidamente para fazer um alerta: a causa da morte da minha prima foi uma intoxicação por substâncias químicas”, disse em vídeo publicado no Instagram.

É necessário apenas dois produtos para limpeza eficiente

Pessoas limpando o banheiro por Reprodução | Freepik
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Pessoas limpando o banheiro por Reprodução | Freepik

Segundo ele, tudo aconteceu em menos de dez minutos. “Foi em um dia comum, em um horário comum, ao realizar a limpeza do banheiro, utilizando produtos químicos como água sanitária. O excesso ou a mistura desses produtos fez com que ela inalasse as substâncias”, afirmou.

“Quando ela inalou, a glote fechou, impedindo toda e qualquer respiração. Foram menos de 10 minutos para tudo acontecer, foi muito rápido. O que fica para a gente é esse alerta: muito cuidado na hora da limpeza, ao utilizar produtos químicos”, completou Steffen.

A 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) registrou a morte sem indícios de crime. Guias periciais expedidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem esclarecer as causas do óbito.

Tags:

Bahia Limpeza Camaçari Fonoaudióloga

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