MÚSICA

Festival 10 Horas de Arrocha é cancelado em Salvador

Produção do evento publicou comunicado nesta terça-feira (14)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:29

10 Horas de Arrocha acontece desde 2019 em Salvador Crédito: Divulgação

Realizado desde 2019 em Salvador, o festival 10 Horas de Arrocha não acontecerá neste ano na capital baiana. A produção do evento publicou um comunicado nesta terça-feira (14) anunciando a decisão. Os organizadores afirmam que tiveram dificuldades para reunir as atrações desejadas para a edição de 2026.

"Sabemos da expectativa, da ansiedade e do carinho de cada um, mas um evento desse tamanho exige uma construção grandiosa. E, neste momento, encontramos dificuldades em reunir todas as atrações necessárias para entregar a experiência que vocês merecem — do jeito que sempre fizemos: gigante, emocionante e inesquecível", disse a produção.

Os organizadores afirmam ainda que a festa retornará em abril de 2027. "Podem se preparar: será, sem dúvidas, o maior 10 Horas de Arrocha de todos os tempos. Seguimos trabalhando com todo amor, responsabilidade e compromisso para fazer história mais uma vez ao lado de vocês", acrescentou.

A última edição do festival reuniu milhares de pessoas no Wet Eventos, na Avenida Paralela. Entre as atrações que se apresentaram no evento estavam Silvanno Salles, Tayrone, Unha Pintada, Devinho Novaes, Klessinha, Theuzinho, Heitor Costa e Nadson O Ferinha.

Veja o comunicado oficial

"Hoje não é um dia fácil pra gente Desde 2019, o 10 Horas de Arrocha se tornou mais que um festival… virou história, emoção e encontro marcado com milhares de corações apaixonados. Foram anos inesquecíveis, recordes de público e momentos que ficaram eternizados na nossa memória.

Mas, com muita transparência e respeito por vocês, nosso público fiel, precisamos compartilhar uma decisão importante: em 2026, não realizaremos o festival 10 horas de arrocha.

Sabemos da expectativa, da ansiedade e do carinho de cada um, mas um evento desse tamanho exige uma construção grandiosa. E, neste momento, encontramos dificuldades em reunir todas as atrações necessárias para entregar a experiência que vocês merecem — do jeito que sempre fizemos: gigante, emocionante e inesquecível.