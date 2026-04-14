MORTA COM 25 TIROS

Defesa minimiza júri com maioria feminina no caso Mãe Bernadete

Conselho de Sentença tem seis mulheres e um homem; especialistas apontam possível condenação

Bruno Wendel

Publicado em 14 de abril de 2026 às 16:57

Júri popular do caso Mãe Bernadete acontece no fórum Ruy Barbosa Crédito: Bruno Wendel/Correio

Após o sorteio para a formação do Conselho de Sentença do júri de Mãe Bernadete, a composição dos jurados ficou com maioria feminina. Entre os sete integrantes, há apenas um homem. Ainda assim, o cenário não preocupa a defesa de um dos réus, que segue sendo julgado no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

“Acredito muito na imparcialidade dos jurados. Acho que essa questão é indiferente, seja mulher ou homem. A defesa preza pelo respeito à vida, e meu cliente não tem participação nesta barbárie”, declarou Marcos Rudá, advogado de Marílio dos Santos, o “Maquinista”.

O Conselho de Sentença é formado a partir de uma lista inicial de 25 os jurados previamente selecionados. No dia do julgamento, sete são sorteados para compor o júri, sendo possível que defesa e acusação recusem, sem necessidade de justificativa, até três nomes cada. Ao final desse processo, define-se o grupo responsável por decidir o destino dos réus.

O segundo dia do júri começou nesta terça-feira (14), por volta das 9h, com cerca de uma hora de atraso. Embora reconheça a extensa ficha criminal do cliente, Rudá afirmou que Marílio não é líder do Bonde do Maluco (BDM) e, portanto, não teria ordenado a morte da líder quilombola. Segundo ele, o nome do réu foi incluído no processo apenas pela “fama”.

O CORREIO conversou com dois criminalistas renomados, especialistas em júri, que destacaram a possibilidade de a composição do Conselho de Sentença influenciar o resultado.

“Naturalmente, o fato de a vítima ser mulher pode gerar maior empatia entre os jurados. Nunca é demais destacar que é o Conselho de Sentença que irá decidir o destino dos réus — culpados ou inocentes — com base no acervo probatório”, afirmou Vivaldo Amaral, advogado há 31 anos e próximo de completar mil júris.

O advogado Alonso Guimarães também avalia que “um júri com seis mulheres favorece a acusação”. Ele explicou os critérios observados na escolha dos jurados, citando o caso como exemplo.