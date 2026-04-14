JULGAMENTO

Réu confesso diz ter sido torturado e muda versão sobre mandante da morte de Mãe Bernadete

Durante júri, Arielson “Buzuim” afirma que acusou “Maquinista” sob pressão; acusação aponta estratégia de defesa

Bruno Wendel

Publicado em 14 de abril de 2026 às 15:00

Caso Mãe Bernadete: júri acontece no fórum Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

Durante interrogatório no plenário, o réu confesso Arielson da Conceição dos Santos, o “Buzuim”, afirmou que foi torturado por policiais para apontar Marílio dos Santos, o “Maquinista”, como mandante do crime. “Disse o que eles queriam ouvir”, declarou.

A fala ocorreu no Fórum Ruy Barbosa, durante o primeiro dia do julgamento dos acusados de matar a ialorixá e líder quilombola Mãe Bernadete. Para a acusação, a mudança de versão não passa de uma estratégia para proteger o suposto mentor intelectual do crime.

“Ele veio agora com uma versão conveniente, na frente dos jurados, de que teria sido obrigado a confessar e assinar documentos. Vejo isso como uma atitude desesperada da defesa e estou convencido de que o Conselho de Sentença irá julgar pela pena máxima”, afirmou o advogado da família da líder quilombola, Hédio Silva.

Julgamento do Caso Mãe Bernadete acontece no Fórum Ruy Barbosa 1 de 115

Segundo a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), os réus Marílio e Arielson fazem parte do Bonde do Maluco (BDM), sendo o primeiro apontado como líder do grupo. Mãe Bernadete foi morta em agosto de 2023 com 25 tiros.

Ainda durante o plenário, Arielson afirmou que a intenção era apenas "dar um susto" na vítima. Ele também atribuiu o excesso de disparos — 24 tiros, segundo sua versão — ao traficante conhecido como “BZ”, que será julgado em outro momento.