JULGAMENTO

Júri popular de Mãe Bernadete é retomado nesta terça-feira (14)

Segundo dia de julgamento será marcado por debates entre as partes

Maysa Polcri

Publicado em 14 de abril de 2026 às 06:30

Mãe Bernadete foi morta em setembro de 2023 Crédito: Reprodução

O julgamento dos réus acusados de matar a líder quilombola Mãe Bernadete será retomado nesta terça-feira (14), a partir das 8 horas, no Fórum Ruy Barbosa. O segundo dia do júri popular será marcado pelos debates: primeiro com o Ministério Público e a assistência de acusação, depois com a defesa.

Na segunda-feira (13), foram ouvidas três testemunhas, além do réu Arielson da Conceição dos Santos, que manteve a versão inicial e confessou a participação no crime. Ele disse, durante o interrogatório, que a situação "fugiu do controle" e que a ideia inicial era "dar um susto" na vítima.

Marílio dos Santos, que está foragido, também é réu pelo crime. Ele e Arielson são acusados de homicídio qualificado cometido por motivo torpe, meio cruel, com impossibilidade de defesa da vítima e utilização de arma de uso restrito. De acordo com a acusação do Ministério Público da Bahia, Mãe Bernadete foi morta por se opor à permanência da facção Bonde do Maluco (BDM) na comunidade.

Protesto pede justiça por Mãe Bernadete 1 de 5

A líder quilombola Maria Bernadete Pacífico foi morta em 17 de setembro de 2023, no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O julgamento, no entanto, é realizado na capital baiana por decisão do Tribunal de Justiça (2º grau), que julgou a favor do desaforamento do processo – a troca de foro onde ocorre o julgamento.