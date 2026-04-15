CONFIRA

Bruno Reis confirma concursos para a professores e guardas municipais em Salvador

Prefeito informou que processo de contratação para os certames

Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17:13

Bruno Reis disse que banca organizadora deve ser contratada em breve Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) voltou a confirmar a realização de concursos públicos para a Guarda Civil Municipal e para professores em Salvador. Segundo o gestor, o processo está em fase de contratação da banca examinadora, que possivelmente será a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Bruno Reis destacou que os concursos estão em fase final de trâmites legais e serão anunciados o mais breve possível. "Já autorizei. Está em processo de contratação. Muito provavelmente deverá ser uma inexigibilidade para contratar a Fundação Getúlio Vargas para realizar esse concurso", disse o prefeito, em entrevista à rádio Sociedade, nesta quarta-feira (15).

"Estamos apenas vencendo os trâmites legais e burocráticos, os prazos que devem ser cumpridos. Mas, assim que eles forem concluídos, imediatamente vamos soltar o edital para a realização desses concursos", acrescentou Bruno Reis.

Principais pontos da carreira da GCM de Salvador 1 de 5

Previsto para 2026, o novo concurso da Guarda Civil Municipal vai abrir vagas para reforçar o efetivo da segurança pública na capital baiana. De acordo com dados do Portal da Transparência, o vencimento básico inicial da carreira é de cerca de R$ 1,7 mil, podendo chegar a aproximadamente R$ 2,5 mil ainda na mesma classe. Com adicionais, gratificações e benefícios, a remuneração inicial ultrapassa os R$ 3 mil mensais.