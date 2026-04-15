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Bruno Reis confirma concursos para a professores e guardas municipais em Salvador

Prefeito informou que processo de contratação para os certames

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de abril de 2026 às 17:13

Bruno Reis esteve na entrega
Bruno Reis disse que banca organizadora deve ser contratada em breve Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) voltou a confirmar a realização de concursos públicos para a Guarda Civil Municipal e para professores em Salvador. Segundo o gestor, o processo está em fase de contratação da banca examinadora, que possivelmente será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Bruno Reis destacou que os concursos estão em fase final de trâmites legais e serão anunciados o mais breve possível. "Já autorizei. Está em processo de contratação. Muito provavelmente deverá ser uma inexigibilidade para contratar a Fundação Getúlio Vargas para realizar esse concurso", disse o prefeito, em entrevista à rádio Sociedade, nesta quarta-feira (15). 

"Estamos apenas vencendo os trâmites legais e burocráticos, os prazos que devem ser cumpridos. Mas, assim que eles forem concluídos, imediatamente vamos soltar o edital para a realização desses concursos", acrescentou Bruno Reis. 

Principais pontos da carreira da GCM de Salvador

A carreira é formada por 6 classes hierárquicas, com até 17 níveis em cada uma, permitindo progressão ao longo do tempo. por Divulgação
A evolução do cargo segue esta ordem:GCM 3ª Classe (entrada)GCM 2ª ClasseGCM 1ª ClasseGCM Classe DistintaGCM SubinspetorGCM Inspetor (nível mais alto) por Divulgação
O crescimento na carreira acontece de duas formas:Por nível (internível): aumento de 2,5%Por promoção de classe: aumento de 3,5% + 2,5%Ou seja, o salário cresce de forma gradual ao longo da carreira. por Reprodução
Existe a gratificação por avanço de competências, que pode chegar a:40% a 45% do salário base, dependendo do nível por Divulgação / GCM
Além do salário, o guarda pode receber diversos adicionais, como:Adicional noturnoHora extraGratificações por função e desempenhoAtuação em grupamentos especiaisRegime especial de trabalhoInsalubridade (quando aplicável) por Divulgação / GCM
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A carreira é formada por 6 classes hierárquicas, com até 17 níveis em cada uma, permitindo progressão ao longo do tempo. por Divulgação

Previsto para 2026, o novo concurso da Guarda Civil Municipal vai abrir vagas para reforçar o efetivo da segurança pública na capital baiana. De acordo com dados do Portal da Transparência, o vencimento básico inicial da carreira é de cerca de R$ 1,7 mil, podendo chegar a aproximadamente R$ 2,5 mil ainda na mesma classe. Com adicionais, gratificações e benefícios, a remuneração inicial ultrapassa os R$ 3 mil mensais.

Ao longo da carreira, com progressões, funções e acúmulo de vantagens, os ganhos podem ser significativamente maiores. Há registros de remunerações mais elevadas no Portal da Transparência, que podem chegar a cerca de R$ 10 mil, a depender do tempo de serviço e das gratificações incorporadas.

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