TEATRO

Espetáculo infantil que narra a infância de Juliano Moreira estreia no Espaço Cultural Boca de Brasa

Montagem tem direção de Leno Sacramento e sessões neste final de semana

Monique Lobo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:32

Espetáculo "Anjo Preto de Branco" Crédito: Divulgação

O Espaço Cultural Boca de Brasa, em Cajazeiras, vai abrigar o espetáculo "Anjo Preto de Branco" em duas apresentações neste sábado (18), às 16h, e domingo (19), às 11h. A montagem tem direção de Leno Sacramento e produção da Cia Encruzilhadas.

Na peça, sete atores contam uma história inspirada livremente na vida de Juliano Moreira, médico baiano e pioneiro nos estudos da psiquiatria e psicanálise no Brasil.

Espetáculo "Anjo Preto de Branco" 1 de 5

Sem pretensão biográfica, o espetáculo se debruça sobre a infância de Juliano Moreira, momento da sua história que foi pouco explorado. A partir de uma Salvador de 1872, ambiente ainda escravocrata, o enredo revela as primeiras palavras, brincadeiras, medos e sonhos do personagem.