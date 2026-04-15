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Espetáculo infantil que narra a infância de Juliano Moreira estreia no Espaço Cultural Boca de Brasa

Montagem tem direção de Leno Sacramento e sessões neste final de semana

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:32

Espetáculo
Espetáculo "Anjo Preto de Branco" Crédito: Divulgação

Espaço Cultural Boca de Brasa, em Cajazeiras, vai abrigar o espetáculo "Anjo Preto de Branco" em duas apresentações neste sábado (18), às 16h, e domingo (19), às 11h. A montagem tem direção de Leno Sacramento e produção da Cia Encruzilhadas.

Na peça, sete atores contam uma história inspirada livremente na vida de Juliano Moreira, médico baiano e pioneiro nos estudos da psiquiatria e psicanálise no Brasil.

Espetáculo "Anjo Preto de Branco"

Espetáculo "Anjo Preto de Branco" por Divulgação
Espetáculo "Anjo Preto de Branco" por Divulgação
Espetáculo "Anjo Preto de Branco" por Divulgação
Espetáculo "Anjo Preto de Branco" por Divulgação
Espetáculo "Anjo Preto de Branco" por Divulgação
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Espetáculo "Anjo Preto de Branco" por Divulgação

Sem pretensão biográfica, o espetáculo se debruça sobre a infância de Juliano Moreira, momento da sua história que foi pouco explorado. A partir de uma Salvador de 1872, ambiente ainda escravocrata, o enredo revela as primeiras palavras, brincadeiras, medos e sonhos do personagem.

No elenco, estão Duda Gomes, Alice Silva, Clarice Amorim, Duda Santhana, João Pedro Costa, Pietra Gomes e Ṣàngótunbí Ọmọ Tọ lá. Os ingressos para o espetáculo custam R$ 20 (inteira) e R$10 (meia).

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Teatro Espetáculo "anjo Preto de Branco"

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