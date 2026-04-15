Espetáculo infantil que narra a infância de Juliano Moreira estreia no Espaço Cultural Boca de Brasa

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Monique Lobo
Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:32
O Espaço Cultural Boca de Brasa, em Cajazeiras, vai abrigar o espetáculo "Anjo Preto de Branco" em duas apresentações neste sábado (18), às 16h, e domingo (19), às 11h. A montagem tem direção de Leno Sacramento e produção da Cia Encruzilhadas.
Na peça, sete atores contam uma história inspirada livremente na vida de Juliano Moreira, médico baiano e pioneiro nos estudos da psiquiatria e psicanálise no Brasil.
Espetáculo "Anjo Preto de Branco"
Sem pretensão biográfica, o espetáculo se debruça sobre a infância de Juliano Moreira, momento da sua história que foi pouco explorado. A partir de uma Salvador de 1872, ambiente ainda escravocrata, o enredo revela as primeiras palavras, brincadeiras, medos e sonhos do personagem.
No elenco, estão Duda Gomes, Alice Silva, Clarice Amorim, Duda Santhana, João Pedro Costa, Pietra Gomes e Ṣàngótunbí Ọmọ Tọ lá. Os ingressos para o espetáculo custam R$ 20 (inteira) e R$10 (meia).