GRATUITO

Movimento Boca de Brasa 2026: programação gratuita celebra periferia e cultura em Salvador até sábado (28)

Evento teve início com show de Larissa Luz em homenagem a Gilberto Gil; ÀTTØØXXÁ e Duquesa estão entre os artistas que se apresentarão nos próximos dias

Maria Raquel Brito

Publicado em 27 de março de 2026 às 05:30

Show de Larissa Luz marcou abertura do Movimento Boca de Brasa 2026 Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Quebrada como centro, não como margem. Foi essa a afirmação que guiou a abertura da 9ª edição do Movimento Boca de Brasa nesta quinta-feira (26), no Quarteirão das Artes Moraes Moreira, que celebrou a sintonia entre a cidade e seus artistas com apresentações de artistas de diferentes bairros de Salvador.

O festival evidencia a potência das comunidades através de uma programação gratuita que inclui espetáculos, exposições e feira de economia criativa. Até sábado (28), a programação ocupará os espaços como a Escadaria da Barroquinha, Café-Teatro ‘Nilda Spencer’, Pátio Iyá Nassô e Teatro Gregório de Mattos, para mais de 30 horas de atividades abertas ao público.

Movimento Boca de Brasa teve início nesta quinta (26) 1 de 6

A programação ocupa os espaços da Escadaria da Barroquinha, Café-Teatro ‘Nilda Spencer’, Pátio Iyá Nassô e Teatro Gregório de Mattos, para mais de 30 horas de atividades abertas ao público.

A noite começou com o show de abertura Periferia em Movimento, que ocupou a Escadaria da Barroquinha e o Centro Cultural da Barroquinha com artistas que já participaram do programa e convidados.

Na plateia, pessoas de todas as idades assistiam ao espetáculo. Jovens, idosos e até crianças pequenas dançavam no ritmo do som que vinha dos diferentes palcos montados especialmente para esta ocasião.

Logo depois, quem deu o tom para a abertura foi Larissa Luz com o show “Rock In Gil”, em que interpreta músicas de Gilberto Gil com roupagem de rock. A primeira música já foi à caráter: “Extra II (O rock do segurança)”, de 1984.

Para Larissa, esse já é um projeto especial por si só – há duas semanas, ela levou o show para São Paulo, no Memorial das Américas – e fica ainda mais importante sendo apresentado no Movimento Boca de Brasa.

“As periferias costumam estar à margem das coisas, mas na verdade são o centro cultural e identitário de toda a nossa história e merece mais que qualquer coisa estar aqui, protagonizando essa celebração. Tudo o que diz respeito ao povo periférico, ao povo preto, à nossa história e cultura, diz respeito a mim também”, diz.

O Movimento Boca de Brasa é realizado anualmente desde 2015 e simboliza o ponto alto das ações do programa Boca de Brasa, que busca fomentar a descentralização da criação, produção, difusão, fomento e qualificação das manifestações artístico-culturais da cidade. Entre as atrações deste ano, estão ainda nomes como ÀTTØØXXÁ, que se apresenta na sexta-feira (27), a partir das 20h30; e Duquesa, que sobe ao palco do Pátio Iyá Nassô, na Barroquinha (Quarteirão das Artes) no sábado (28), a partir das 21h. Todas as apresentações são gratuitas.

A iniciativa integra as comemorações do aniversário de Salvador e tem neste ano um gostinho ainda mais especial: a celebração de 40 anos da Fundação Gregório de Mattos (FGM), responsável pelo programa. O marco está presente em detalhes da programação deste ano, desde uma exposição no foyer da Galeria da Cidade até a apresentação de Larissa Luz, com o grande homenageado, Gil, tendo sido o primeiro presidente da fundação.

Para Fernando Guerreiro, presidente da FGM, a realização do Boca de Brasa mostra que sua gestão não está focada apenas no centro de Salvador, mas nos talentos da cidade como um todo.

“Nosso objetivo é mostrar essa diversidade e trazer inclusão através dos talentos da periferia. Agora a gente já tá fazendo um trabalho de aceleração com vários, já tem ex-aluno dando aula, o que é genial, e as pessoas estão sendo empregadas, que é o principal para nós”, diz.

Segundo Guerreiro, incluir o evento nas comemorações do aniversário da cidade é uma forma de valorizar Salvador como grande polo cultural e também como polo cultural inclusivo, que pulsa cultura em todo o seu território.

Nathália Leal, coordenadora dos programas Cultura Viva Salvador e Boca de Brasa, define os três dias de atividades em poucas palavras: o Super Bowl do Boca de Brasa. “O movimento é uma grande culminância de tudo que a gente faz em termos de formação. O que a gente realizou de formação em 2025, traz para este ano e intercala com outros artistas da cidade que têm uma relação com as culturas que acontecem por toda Salvador”, explica. “É um grande presente que a política pública dá para a cidade, de fortalecer essas pessoas que já trabalham e que só precisam de apoio.”

Um desses artistas é Vittor Adéll, de 25 anos. Cantor e dançarino, Vittor participou do Acelera Boca de Brasa em 2024 e, desde então, mantém uma parceria forte com o programa. Da iniciativa de aceleração, por exemplo, nasceu o DVD Laranjada Experience, trabalho criado e dirigido por ele, lançado em dezembro de 2025 com apoio da FGM.

“O Boca de Brasa veio como esse projeto de instrumentalizar diversos artistas, não só eu, para se profissionalizar e desenvolver suas carreiras artísticas através de aulas, através de editais. É importante estar aqui hoje para mostrar o resultado para as pessoas. Que a gente está trabalhando aqui, que temos diversos talentos na cidade. Esse projeto de desenvolvimento vem muito para isso, né? Para servir de vitrine para que a gente possa mostrar nosso trabalho, mostrar que a gente existe”, diz.

Veja a programação dos próximos dias

O segundo dia de atividades tem início a tarde, no dia 27 de março, a partir das 14h30. A ‘Exposição FGM 40+’ terá duas sessões de visita guiada, às 14h30 e 16h30.

O Pod Potências terá sessões às 15h e 17h.

Às 18h30, acontece o “Desfile Performance ÒKÙNKÙN - Boca, Corpo e Território”, com participação da Periferia do Futuro em colaboração com o grupo de dança Razga e do Hap Slam das Mina.

Às 19h30, acontece a Batalha de DJs, com Princibenin, que convida Pivoman num B2B com Livre Ana.

Às 20h30, quem comanda a programação é ÀTTØØXXÁ.

Fechando o dia, acontece mais uma rodada de arte e cultura no Café-Teatro ‘Nilda Spencer’, programado para às 22h, com participação de “Experiência Jamáica com Fall Clássico”.

No dia 28, as atividades começam cedo. Pela manhã, a partir das 9h30, o Espaço Cultural da Barroquinha vai ferver com ‘Aulão Mete Dança’, comandado por UZ Cavalcante, Hainner Souza e Ian Peterson e Tati Campelo.

Em seguida, acontece a ‘Oficina de Grafite Boquinha de Brasa’, para crianças a partir dos cinco anos, às 10h.

À tarde, o destaque fica para os episódios especiais do PodPotências, às 14h, seguido por mais uma rodada de visitas à ‘Exposição Cultura 40 +’ e a mostra dos resultados das Escola Criativa Boca de Brasa.