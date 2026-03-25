477 ANOS

Edição do CORREIO desta sexta (27) celebra aniversário de Salvador com item exclusivo

Exemplar do dia e item serão vendidos por apenas R$ 11,00

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de março de 2026 às 19:33

Logo Correio Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (27), o jornal Correio estará acompanhado de uma lembrança em homenagem ao aniversário de Salvador. Na data, o exemplar poderá ser adquirido com um item exclusivo: uma garrafa exclusiva.

Os leitores poderão escolher entre duas variações de cor, verde ou laranja, com uma frase personalizada especialmente para a ocasião: “Salvador tem é história”. O objeto inclui ilustração de cenários de Salvador, em comemoração ao aniversário da cidade. A capital baiana completa 477 anos no próximo domingo (29).

Item exclusivo do CORREIO* 1 de 3

O jornal, junto com o produto, será vendido por R$ 11,00 em todos os pontos de venda, com exceção das grandes redes de supermercados. Na mesma data, a edição sem o item será comercializada por R$ 2,25.