Edição do CORREIO desta sexta (27) celebra aniversário de Salvador com item exclusivo

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Elaine Sanoli
Publicado em 25 de março de 2026 às 19:33
Nesta sexta-feira (27), o jornal Correio estará acompanhado de uma lembrança em homenagem ao aniversário de Salvador. Na data, o exemplar poderá ser adquirido com um item exclusivo: uma garrafa exclusiva.
Os leitores poderão escolher entre duas variações de cor, verde ou laranja, com uma frase personalizada especialmente para a ocasião: “Salvador tem é história”. O objeto inclui ilustração de cenários de Salvador, em comemoração ao aniversário da cidade. A capital baiana completa 477 anos no próximo domingo (29).
Item exclusivo do CORREIO*
O jornal, junto com o produto, será vendido por R$ 11,00 em todos os pontos de venda, com exceção das grandes redes de supermercados. Na mesma data, a edição sem o item será comercializada por R$ 2,25.
Para os assinantes do CORREIO, basta ligar para a central de atendimento na sexta-feira e solicitar a nécessaire por meio do número (71) 3480-9140 ou pelo WhatsApp (71) 98951-3000. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato. A entrega para assinantes será realizada apenas na capital. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.