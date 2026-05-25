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Amazon inaugura 2º maior centro de distribuição e promete entrega em poucas horas em Salvador

CORREIO esteve na inauguração oficial do novo CD da gigante do varejo e conta tudo o que você precisa saber sobre a operação na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 25 de maio de 2026 às 18:00

Novo Centro de Distribuição em Salvador Crédito: Amadeus Borges Fotografia/Esther Martins

Oito minutos. Este é o tempo que leva para que uma compra feita no aplicativo da Amazon seja computada no Centro de Distribuição (CD) mais próximo. Em poucos minutos, a gigante do varejo já sabe exatamente onde está o produto, como e quando ele será entregue. Se você mora em Salvador e região, a notícia é boa: a inauguração oficial do novo CD na capital baiana permite que a maior parte das entregas seja feita no mesmo dia, em poucas horas.

A rapidez é resultado de uma operação gigante, que conta com área de quase 30 mil m² (cerca de quatro campos de futebol) e capacidade para processar até 100 mil pacotes por dia. O Centro de Distribuição está em operação desde março, no bairro de Pirajá, mas a engrenagem ainda está aquecendo para chegar em sua operação máxima. Cerca de 500 novas vagas de trabalho estão abertas, e a expectativa é que 400 pessoas sejam contratadas até julho.

O centro ainda atende o estado de Sergipe, onde os clientes também receberão ofertas no mesmo dia. Segundo a Amazon, quase todas as ofertas do site para ambos os estados já são oferecidas com prazos de entregas em até dois dias. Ricardo Pagani, diretor de Operações da empresa no Brasil, avalia que a faltava à Amazon uma operação robusta na Bahia, estado que demonstra crescimento nas compras através da plataforma.

Conheça o novo Centro de Distribuição da Amazon em Salvador 1 de 6

"O que define o tempo de até um dia para a entrega é, primeiro, o local onde estão os produtos. Vamos cada vez mais continuar posicionando os produtos mais perto do cliente. Antes desse armazém aqui, provavelmente os produtos estavam vindo de Recife ou de algum estado do Sudeste, com tempo de trânsito muito alto", explicou.

O CORREIO foi convidado para a inauguração oficial do centro de distribuição, nesta segunda-feira (25), e conferiu de perto a nova operação. Este é o segundo maior do país em entrega para itens do cotidiano (veja mais abaixo).



De cara, chamam a atenção o tamanho do espaço e a forma com que os produtos são organizados. Os itens não são divididos em setores específicos, como "cozinha" ou "eletrônicos", por exemplo. A razão para isso é a produtividade.

"Os produtos são misturados. Você tem uma fralda aqui, um boneco, alguma outra coisa, porque o sistema não fala onde o funcionário vai colocar os itens. As pessoas escolhem normalmente o local que anda menos, então, na hora que forem pegar os produtos, gastarão menos tempo", detalhou Ricardo Pagani.

Gigante

A decisão de expandir a operação na Bahia não é aleatória, assim como a escolha pelos produtos que existem nas prateleiras do centro de distribuição. Dados coletados através da inteligência artificial monitoram o comportamento dos clientes e ajudam a prever quais itens serão mais comprados pelos baianos.

Juliana Sztrajtman, CEO da Amazon Brasil, conta que o CD de Pirajá já é o segundo maior do país em itens do cotidiano. São exemplos desses produtos café, arroz, sabão em pó, fraldas, entre outros. Os itens do "dia a dia", como são chamados, são os mais vendidos através da plataforma na Bahia. O centro foi inaugurado em parceria com a DHL Supply Chain, líder em indústria logística.

Se a contagem do tempo de entrega, hoje, é feita em horas, no futuro deverá ser em minutos. Em março deste ano, a empresa lançou o Amazon Now, serviço que entrega produtos essenciais em apenas 15 minutos. Caso de hortifrúti frescos, itens de despensa, produtos de limpeza, cuidados pessoais. A operação está sendo iniciada em São Paulo, mas deve chegar em breve na capital baiana. O prazo para isso ainda não foi divulgado.