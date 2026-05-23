ALÔ ALÔ BAHIA

Amazon inaugura centro de distribuição em Salvador com operação 24 horas

Novo centro de distribuição terá 30 mil m², funcionamento 24 horas por dia e capacidade para processar até 100 mil pacotes diariamente

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08:00

Amazon inaugura centro de distribuição, nesta segunda, em Salvador Crédito: Divulgação

A Amazon vai inaugurar um novo centro de distribuição em Salvador na próxima segunda-feira (25), ampliando a operação logística da companhia no Nordeste. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, a nova unidade permitirá entregas mais rápidas para consumidores de diferentes regiões da Bahia, com previsão de envio de pedidos em questão de horas.

O novo centro de distribuição terá 30 mil m², funcionamento 24 horas por dia e capacidade para processar até 100 mil pacotes diariamente. A estrutura foi desenvolvida em parceria com a DHL Supply Chain. Segundo a empresa, a chegada da operação ao estado representa um avanço estratégico para ampliar a eficiência logística na região e acelerar os prazos de entrega para clientes locais.

Durante o evento de inauguração, executivos da Amazon e da DHL apresentarão detalhes sobre a expansão da companhia no Nordeste, além de discutir temas ligados à inovação tecnológica aplicada à logística, geração de empregos e impactos socioeconômicos da operação em Salvador. As informações sobre localização e outros detalhes da unidade devem ser divulgadas na própria segunda.

Exposição interativa

Mundo Zira Crédito: Alô Alô Bahia

A exposição Mundo Zira – Ziraldo Interativo abre ao público neste sábado em Salvador, com visitação gratuita no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. A mostra segue em cartaz até o dia 13 de setembro. O projeto convida o público a mergulhar no universo criativo de Ziraldo, um dos principais nomes da cultura brasileira. Com proposta imersiva, a exposição reúne instalações interativas, experiências sensoriais e jogos inspirados em obras clássicas do autor, como O Menino Maluquinho, Flicts, O Menino Quadradinho e A Turma do Pererê. A iniciativa aposta em uma abordagem lúdica para aproximar diferentes gerações das histórias que marcaram a infância de milhões de brasileiros, transformando a visita em uma experiência dinâmica e afetiva.

Complexo cultural e turístico

A Câmara Municipal de Salvador recebeu projeto do vereador Paulo Magalhães Júnior que propõe a criação do Complexo Cultural e Turístico do Forte do Barbalho. A iniciativa prevê revitalização do espaço histórico com teatro, museu, cinema, áreas gastronômicas, praça de convivência, equipamentos esportivos e ações voltadas à economia criativa e capacitação profissional de jovens. O projeto também inclui medidas sustentáveis, como energia solar e reaproveitamento de água, e segue em tramitação na Câmara.

Estreia em NY

Larissa Moraes Crédito: Divulgação

A modelo baiana Larissa Moraes, de 20 anos, estreou em Nova York nesta semana ao desfilar no Cruise 2027 da Louis Vuitton. Natural de Salvador, ela soma agora sete desfiles consecutivos para a grife francesa, com quem iniciou sua carreira internacional em 2024. Na última temporada, Larissa participou de 11 desfiles entre Londres, Milão e Paris, onde também estreou na Alta-Costura.

Lançamento

Lançamento da Moura Dubeux Crédito: Divulgação

A Moura Dubeux apresentou, em Salvador, o novo complexo imobiliário que será construído no terreno do antigo Pestana Bahia Hotel, no Rio Vermelho. O projeto inclui o retrofit do edifício existente, que passará a se chamar “Salvador 220”, com 438 unidades residenciais e de hospedagem, além do lançamento do “Cyano”, residencial de alto padrão com 68 apartamentos voltados para o mar. A apresentação ocorreu na Casa Baluarte e reuniu convidados do mercado imobiliário.

Baiano no mundo

Nilo Jorge Leão Crédito: Divulgação

O urologista baiano Nilo Jorge Leão apresentou, em Washington, um estudo sobre cirurgia robótica aplicada ao tratamento do câncer de próstata durante o congresso anual da American Urological Association. A pesquisa investiga se a reconstrução tridimensional personalizada da próstata antes da cirurgia pode melhorar os resultados da prostatectomia robótica. Coordenador do serviço de urologia do Hospital Mater Dei Salvador, o médico já realizou mais de 2 mil cirurgias robóticas. Parte dos dados do estudo foi coletada na Santa Casa da Bahia e no próprio Mater Dei Salvador.

Show comemorativo

O cantor Djavan se apresenta em Salvador neste sábado (23) com a turnê “Djavanear – 50 anos. Só Sucessos”, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O espetáculo celebra as cinco décadas de carreira do artista e reúne clássicos como “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Samurai” e “Flor de Lis”. Os portões serão abertos às 17h, com show previsto para começar às 21h.

Honraria