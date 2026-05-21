COLUNA FAROL ECONÔMICO

Turismo cresce 3,7% e Salvador se aproxima dos 10 milhões de visitantes por ano

Com viagens de negócios e eventos, atividade movimenta a economia da capital baiana durante todo o ano

Donaldson Gomes

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05:00

Centro de Convenções de Salvador tem sido fundamental em virada no turismo da capital baiana Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O ano inteiro

Esticar o período de alta estação e reduzir os momentos de baixa é um dos grandes mantras de quem trabalha com turismo. Em Salvador, este objetivo vem sendo alcançado ano após ano. Impulsionada por uma agenda contínua de eventos e o avanço do turismo de negócios, a capital baiana recebeu cerca de 9,7 milhões de visitantes em 2025, o que representa um crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior, segundo dados do Observatório do Turismo de Salvador (OTS). Mais do que um aumento de volume, o dado revela uma mudança estrutural: o fluxo de visitantes deixou de se concentrar apenas no verão e passou a se distribuir ao longo de todo o calendário. Por mais que a cidade continue sendo a terra do carnaval, atrai visitantes em outros momentos do ano também.

Motor urbano

Em 2025, Salvador movimentou cerca de R$ 21,5 bilhões em receita turística, com impacto médio mensal de R$ 1,79 bilhão — um indicativo de fluxo constante de consumo e circulação. “Salvador passou a tratar o turismo como uma estratégia permanente de desenvolvimento econômico. Hoje, a cidade não depende apenas de períodos como o verão ou o Carnaval. Há uma agenda estruturada de eventos que mantém o fluxo de visitantes constante”, afirma o presidente da Saltur, Isaac Edington. O fortalecimento do turismo de negócios é um dos pilares dessa virada. Desde a inauguração, o Centro de Convenções Salvador já gerou mais de R$ 1,5 bilhão em movimentação econômica. Para 2026, são 64 eventos confirmados, com expectativa de atrair mais de 600 mil visitantes. Esse cenário também se reflete na hotelaria: a taxa média de ocupação em 2025 chegou a 66,51%, o melhor resultado dos últimos 13 anos.

Óleo e Gás

Às vésperas de completar cinco anos de atuação na Bahia, no próximo mês de julho, a Brava Energia duplicou a produção e exportação de gás natural no estado no último ano. O salto produtivo é fruto direto do trabalho na formação Pitanga, onde opera dois poços, aliado a um robusto pacote de medidas de eficiência operacional aplicadas nos campos. O quinto ano de operação da Brava na Bahia também traz uma mudança estratégica no Campo de Socorro, na Bacia do Recôncavo. Pela primeira vez na história do ativo, o gás, que anteriormente era apenas reinjetado, passará a ser comercializado e escoado. “Nossa prioridade é continuar otimizando nossos ativos, gerando valor para o Estado e a sociedade”, destaca Jorge Boeri, diretor de Operações Onshore. Atualmente, cerca de 50% da produção total de gás natural na Bahia atende o mercado interno baiano. O insumo abastece o estado através da Bahiagás, contribuindo para a segurança energética da região.

Febre das figurinhas

O Mundial de Futebol de 2026 já está movimentando o varejo, influenciando as decisões de compra de 76% dos brasileiros, segundo pesquisa da CNDL. A tendência de consumo estará fortemente concentrada no ambiente doméstico: 97% das pessoas pretendem assistir aos jogos de maneira coletiva, sendo que 86% planejam fazer isso em casa. O impacto é imediato, e o varejo alimentar espera um aumento de até 69% no ticket médio apenas nas duas horas que antecedem as partidas. Aproveitando esse comportamento, a Americanas estruturou uma grande operação para se posicionar como o destino completo do torcedor. A estratégia visa resolver as múltiplas jornadas de consumo do cliente de forma simples, unindo a conveniência dos canais digitais à experiência de ir à loja física (que funcionará como um ponto de engajamento e troca de colecionáveis).

Prioridade

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) foi a segunda região do Brasil escolhida pela TIM para a modernização da rede, com foco no 5G e em inteligência artificial – a primeira foi a grande São Paulo. O trabalho que se iniciou na última semana deve ser concluído em agosto, quando mais de 1,3 milhão de clientes da operadora passarão a contar com o reforço na rede. Camaçari foi o primeiro município escolhido, mas todos os 11 integrantes da RMS receberão as melhorias. Além dos ganhos com eficiência energética, a TIM espera mais estabilidade, automação e eficiência no tráfego de dados na região. "A modernização da rede em Salvador é mais um passo para estarmos cada vez mais próximos dos baianos, entregando uma experiência de qualidade em uma região tão importante para a TIM”, afirma Homero Salum, Diretor de Engenharia da TIM Brasil.

O papel das IAs