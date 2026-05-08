COLUNA FAROL ECONÔMICO

Depois do São João, 75% das dívidas em Amargosa costumam ser quitadas

Este ano, festejos devem movimentar cerca de R$ 50 milhões em município do interior

Donaldson Gomes

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:07

Programação do São João de Amargosa foi apresentada em Salvador nesta quarta-feira (dia 06) Crédito: Divulgação

Melhor que o Desenrola

A importância cultural do São João para os municípios do interior é indiscutível, mas o impacto da festa se estende também à esfera econômica, como mostram os dados do município de Amargosa em relação ao período. Em seis dias, o município estima uma movimentação econômica de R$ 50 milhões e a geração de mais de mil empregos diretos e indiretos, além de dar oportunidade a mais de 40 artistas locais. E um indicativo de que os recursos circulam por grande parte da cidade de 38 mil habitantes pode ser percebido em um dado do Banco Central citado pela prefeitura: após os festejos, 75% das dívidas da população local costumam ser quitadas – numa proporção que deve fazer inveja ao Desenrola, lançado recentemente pelo governo federal com a promessa de auxiliar os milhões de brasileiros endividados a acertar as suas contas. Em proporções diferentes, é o que os dias de arrasta-pé costumam fomentar na imensa maioria dos 417 municípios baianos.

A pauta do milho

Dependente da importação de insumos, o produtor de milho e sorgo brasileiro precisa acompanhar de perto o cenário internacional antes de fazer planos para a próxima safra. Não à toa, a geopolítica é um dos destaques do 4º Congresso Abramilho, no dia 13 de maio, em Brasília (DF). O painel "Geopolítica: como proteger o agro frente às incertezas globais?" analisa os reflexos de conflitos e tensões internacionais no setor. O debate ocorre em um cenário de alta complexidade, onde a logística de fertilizantes, defensivos e diesel é diretamente afetada por instabilidades externas. Mesmo sendo o terceiro maior produtor de milho e um dos principais exportadores de alimentos do mundo, mais de 90% dos fertilizantes utilizados no país são importados. Além disso, parcela significativa do diesel e de moléculas essenciais para defensivos agrícolas vêm de mercados estrangeiros, como a China.

Asminas em Sampa

Asminas, agência boutique de estratégia digital, marketing de influência e projetos inovadores, está iniciando nova fase com um escritório em São Paulo. Criada há seis anos, a empresa atendeu mais de 50 clientes, incluindo marcas como Unilever, Leroy Merlin, Bayer e Amazon. No primeiro trimestre deste ano, o faturamento foi de R$ 1 milhão – metade da média dos últimos anos. “A expansão representa um passo estratégico para a agência, sobretudo porque permite o contato direto com grandes anunciantes e centros de decisão, destacando a importância de criar conexão com diversos territórios”, pontua Dayane Oliveira, uma das fundadoras. A agência já fechou seu primeiro contrato após a chegada à capital paulista. A partir de agora, Asminas assina toda a estratégia criativa da ação promocional e sampling em 11 cidades do Brasil da Sofy Absorventes Íntimos, de origem indiana.

Alto padrão

A Vibra Engenharia aposta em áreas nobres de Salvador na 17ª edição do Salão Imobiliário da Bahia. O evento será vitrine para o Beach Living Ondina, com VGV de R$ 70 milhões e lançamento do Epic Horto, com unidades de duas e três suítes, todas com a vista para o mar definitiva. “O Salão Imobiliário nos permite apresentar o detalhamento técnico desses projetos a um público que busca localizações consolidadas”, afirma Adriano Vilas Boas, CEO da Vibra.

Olha o gás