Corpo de policial aposentado é encontrado dentro de carro às margens da BR-324

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:32
O corpo do policial militar da reserva Décio Santos Almeida, de 64 anos, foi encontrado dentro de um veículo no bairro São Gonçalo, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (25). A vítima estava desaparecida desde a tarde de domingo (24).
De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava na BR-324. Décio foi visto pela última vez saindo de sua residência, no bairro da Liberdade, conduzindo o carro. O corpo foi encontrado com marcas de tiros.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Em nota, a Polícia Militar se solidarizou com a família, amigos e companheiros de profissão de Décio. "A instituição informa que está mantendo contato direto com os familiares para prestar todo o apoio necessário neste momento difícil. Além disso, o comando da corporação permanece à disposição para oferecer o suporte institucional e psicológico devido", diz trecho do comunicado.