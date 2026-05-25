POLÍCIA

Corpo de policial aposentado é encontrado dentro de carro às margens da BR-324

Vítima foi identificada como Décio Santos Almeida, de 64 anos

Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:32

Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

O corpo do policial militar da reserva Décio Santos Almeida, de 64 anos, foi encontrado dentro de um veículo no bairro São Gonçalo, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (25). A vítima estava desaparecida desde a tarde de domingo (24).

De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava na BR-324. Décio foi visto pela última vez saindo de sua residência, no bairro da Liberdade, conduzindo o carro. O corpo foi encontrado com marcas de tiros.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14