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Corpo de policial aposentado é encontrado dentro de carro às margens da BR-324

Vítima foi identificada como Décio Santos Almeida, de 64 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:32

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Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

O corpo do policial militar da reserva Décio Santos Almeida, de 64 anos, foi encontrado dentro de um veículo no bairro São Gonçalo, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (25). A vítima estava desaparecida desde a tarde de domingo (24).

De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava na BR-324. Décio foi visto pela última vez saindo de sua residência, no bairro da Liberdade, conduzindo o carro. O corpo foi encontrado com marcas de tiros. 

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Em nota, a Polícia Militar se solidarizou com a família, amigos e companheiros de profissão de Décio. "A instituição informa que está mantendo contato direto com os familiares para prestar todo o apoio necessário neste momento difícil. Além disso, o comando da corporação permanece à disposição para oferecer o suporte institucional e psicológico devido", diz trecho do comunicado.

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