ARTE NAS RUAS

Exposição “Salvador em Diversas Cores” transforma estações do metrô em galerias de arte inclusiva

Mostra da Apae leva obras de artistas com síndrome de Down ao metrô

Maria Raquel Brito

Publicado em 20 de março de 2026 às 20:47

Exposição “Salvador em Diversas Cores” começou nesta sexta (20) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Você acorda, se arruma para o trabalho, segue para o metrô. Um dia como outro qualquer. No caminho, porém, uma novidade atrai o olhar: uma exposição em plena Estação Rodoviária, em Águas Claras. É a mostra “Salvador em Diversas Cores”, realizada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em parceria com a CCR Metrô Bahia.

A exposição foi aberta nesta sexta-feira (20), véspera do Dia Mundial da Síndrome de Down, e seguirá em Águas Claras pelas próximas duas semanas. Depois, a parada é na Estação Iguatemi (antiga Rodoviária). A proposta é circular por diferentes estações do metrô ao longo do ano, ampliando o acesso do público às obras e incentivando reflexões sobre diversidade e inclusão por meio da arte.

São dez telas produzidas por artistas do Ateliê Coletivo de Artes Visuais da instituição, com o objetivo de retratar Salvador e a relação dos soteropolitanos com o metrô. Em três semanas, os artistas trouxeram à vida as suas perspectivas. Nas obras, pontos turísticos da cidade se encontram com os trilhos e vagões dos trens.

Exposição “Salvador em Diversas Cores” na Estação Rodoviária (Águas Claras) 1 de 9

Na tela de Jefferson Freitas, de 20 anos, o cenário escolhido foi a Igreja do Bonfim, que ele diz ter amado reproduzir. “Foi muito emocionante ver as pessoas passando pelos nossos quadros e parando para ver. Primeiro foi uma luta pelo prazo curto, mas foi um alívio ver que deu certo e que entregamos. Está sendo uma emoção”, contou.

Segundo a coordenadora de Assistência Social da Apae Salvador, Jaqueline Braz, a exposição vem para mostrar que a arte pode e deve ser acessível para todos.

“A ideia é mesmo ser uma intervenção que acontece onde as pessoas estão passando, no seu cotidiano, para que a arte perca um pouco aquela característica de estar em espaços fechados e somente destinados à arte e passem a colorir todo o mundo”, disse.

Para Tatiane Dessa, supervisora de Terminais e Estações da CCR, que também é mãe de uma adolescente com síndrome de Down, a ação é um modo de sensibilizar as pessoas em relação à inclusão social e ao respeito às pessoas com deficiência.

“Amanhã comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down, então é uma oportunidade em um espaço público como o metrô, onde a gente absorve mais de 2 milhões de pessoas por dia, de dar visibilidade a essas pessoas. A gente consegue mostrar todo o nosso carinho, acolhimento e atendimento às pessoas com deficiência”, afirmou.

A abertura foi marcada também por uma performance da Opaxorô Companhia de Dança da Apae de Salvador, com coreografias que integram o espetáculo “O Corpo Ancestral”. A apresentação foi construída a partir da dança contemporânea, com referências das danças populares e periféricas, e interpretadas por seis bailarinos com Síndrome de Down.

Abertura da exposição teve direito a performance 1 de 6

Uma das estrelas da performance era Ana Carolina, de 20 anos, recém aprovada em Dança na Universidade Federal da Bahia (Ufba). A exibição desta sexta foi uma oportunidade a mais de estreitar uma relação duradoura com a arte, que vem desde seus seis anos de idade. Lembra como se fosse hoje de quando era pequena e disse aos pais que um dia seria uma grande dançarina e dançaria ao lado de Ivete Sangalo, artista que tem o sonho de conhecer.

“A sensação hoje foi de amor, porque tudo que a gente faz é por amor pela arte. É a minha paixão”, disse. Com a entrada na universidade, ela vê que seu caminho está só começando.