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Sindicato dos Enfermeiros da Bahia denuncia atrasos salariais em hospitais da Fundação José Silveira: ‘Dívida não espera ninguém’

Último pagamento em um das unidades de saúde foi depositado com quase 20 dias de atraso

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 05:30

Cerca de 2mil colaboradores da fundação passam por até 20 dias após o prazo sem receber Crédito: Web

Profissionais de saúde vinculados à Fundação José Silveira (FJS) que atuam no Hospital Geral de Camaçari (HGC) denunciaram uma crise recorrente de atrasos salariais. Na última semana, trabalhadores que preferiram não se idetificar, relataram que os vencimentos, que deveriam ser quitados até o quinto dia útil, foram finalizados apenas entre os dias 23 e 24 de março. Segundo o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia (SEEB), a situação não é isolada e reflete um histórico de irregularidades que já dura quase uma década.

Alessandra Gadelha, a presidente do SEEB, afirmou que o sindicato move ações trabalhistas contra a Fundação. "Essa situação é recorrente há quase oito anos. Já temos uma grande ação em fase de execução e estamos ajuizando outra, pois o problema não é resolvido através do diálogo", revelou a dirigente.

De acordo com o sindicato, a crise afeta diretamente cerca de 2,3 mil enfermeiros e enfermeiras, mas o número total de trabalhadores prejudicados pode ser ainda maior. Em lista fornecida pelo sindicato, os hospitais administrados pela fundação com registros de atrasos nos pagamentos são: Hospital Geral de Camaçari, Hospital Geral do Estado, Hospital Geral Ernesto Simões, Hospital Especializado Mário Leal, Hospital Regional de Vitória da Conquista, Maternidade Albert Sabin, Instituto de Perinatologia da Bahia, Instituto Couto Maia e Hospital Geral Roberto Santos.

Ainda de acordo com a presidente do SEEB, além dos salários, foram denunciadas ao sindicado irregularidades com férias e 13º salário, caracterizadas por pagamentos fora dos prazos regulamentados pela CLT. Outro ponto destacado é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com falta de recolhimento contínuo e problemas com auxílios de transporte e alimentação.

A Fundação José Silveira possui contratos de gestão com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) para administrar hospitais da rede pública. Segundo Gadelha, o órgão estadual já foi formalmente notificado sobre os atrasos através de ofícios. "Nas mesas de negociação, a empresa sempre se compromete a resolver no mês seguinte, alegando problemas pontuais, mas os atrasos de 10 a 20 dias tornaram-se o padrão", explicou a presidente.

No mês de março, o atraso chegou a quase 20 dias após o prazo legal, o que, segundo denúncias dos trabalhadores feita ao SEEB, inviabiliza o cumprimento de compromissos financeiros básicos. “Os trabalhadores possuem seus compromissos, e quando foge do quinto dia útil acaba sendo um grande prejuízo. Dívida não espera ninguém”, alertou.

A Fundação José Silveira e a Sesab foram procuradas para falar sobre a regularização dos pagamentos e as ações judiciais mencionadas pelo sindicato, mas não responderam. O espaço segue aberto.

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Tags:

Dinheiro Dívidas Hospital Denúncia Salários Funcionário Técnico de Enfermagem

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