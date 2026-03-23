Vacina de DNA chega aos hospitais brasileiros ainda este ano

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Agência Correio
Gabriela Barbosa
Publicado em 23 de março de 2026 às 06:00
Hospitais brasileiros começam a testar, em 2026, uma nova geração de vacinas que pode mudar a forma como o corpo se defende de doenças. A tecnologia não depende de vírus enfraquecidos, como as habituais, ela entrega instruções diretamente para as células.
Ao contrário das vacinas tradicionais, as fórmulas de DNA ensinam o organismo a produzir proteínas que acionam o sistema imunológico. Segundo reportagem da BBC Saúde, esse processo cria imunidade sem contato com o agente infeccioso. Mas o que acontece dentro das células é mais surpreendente do que parece.
Vacina de DNA - a revolução na saúde chega ao Brasil
Análises publicadas na revista Nature apontam que a tecnologia também abre caminho para vacinas personalizadas contra o câncer. O corpo pode aprender a atacar tumores.
Em vez de expor o paciente ao vírus, a vacina entrega fragmentos de DNA ou RNA mensageiro às células com instruções para produzir proteínas específicas. Essas proteínas funcionam como um sinal de alerta para o sistema imunológico.
A partir daí, o organismo cria memória de defesa sem nunca ter enfrentado o agente real. Especialistas explicam que esse processo reduz riscos típicos das vacinas convencionais e acelera o desenvolvimento de novas fórmulas.
Como não é necessário manipular diretamente o patógeno, o processo de criação é mais rápido e seguro. É uma mudança importante na lógica da imunização que já está sendo testada no Brasil.
Nos tratamentos oncológicos, a tecnologia ganha ainda mais peso. O hospital Albert Einstein testa vacinas que reproduzem proteínas específicas das células tumorais de cada paciente, tornando o tratamento único para cada caso.
Quando essas proteínas são produzidas, o organismo reconhece o tumor como ameaça e ativa uma resposta imunológica direcionada. Resultados iniciais mostram potencial, ainda que a fase seja experimental.
A personalização pode aumentar a precisão do tratamento e reduzir efeitos colaterais. Para pacientes oncológicos, essa perspectiva muda tudo. Mas há uma pergunta que muita gente faz: isso mexe com o DNA de quem toma a vacina?
Essa é a dúvida mais comum. Segundo a revista Nature, o material genético aplicado nas vacinas atua fora do núcleo das células, sem se integrar permanentemente ao DNA do paciente.
Especialistas afirmam que não há evidências de efeitos duradouros inesperados até o momento. O monitoramento continua rigoroso à medida que essas vacinas avançam para a rotina hospitalar.
A ciência ainda colhe dados, mas o caminho é promissor. O que começa como teste em 2026 pode redefinir, nos próximos anos, o que significa se vacinar.