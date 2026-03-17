PRAGA

A ciência explica por que aparecem tantas baratas em casas, padarias e restaurantes

Baratas não são só nojentas, podem ser sinal de alerta e foco de contaminação

Agência Correio

Publicado em 17 de março de 2026 às 12:00

Ambientes sujos, úmidos ou mal vedados viram convite aberto para infestações Crédito: Gerada por IA

As baratas estão presentes em todos os lugares onde pode existir resto de comida. Mas elas terem se tornado presença constante nas casa não é coincidência. Embora pareçam surgir do nada, esses insetos estão sempre à procura de ambientes ideais, e a sua casa pode estar oferecendo as condições ideais sem que você perceba.

Segundo a biomédica Mariana Eclissée em entrevista divulgada pelo portal Terra, baratas são atraídas por restos de comida, umidade e frestas mal vedadas. Tudo o que lugares onde há produção de alimentos, como bares, restaurantes, padarias e, sim, a sua casa. Em entrevista ao portal Terra, ela afirma que “os locais com lixo acumulado, gordura e água parada são os preferidos dessas pragas”.

Barata 1 de 3

A presença frequente de baratas pode representar um problema de saúde pública. Esses insetos são vetores de micro-organismos nocivos e podem transformar a casa e estabelecimentos em um ambiente perigoso, especialmente para crianças, idosos e pessoas com alergias.

Insetos comuns, riscos ignorados

As baratas são conhecidas por viver em esgotos e ambientes sujos, o que as torna hospedeiras naturais de bactérias como Salmonella e E. coli. Quando entram em casa, elas podem contaminar superfícies e alimentos apenas por tocar neles.

Além disso, seus excrementos, fragmentos de asas e patas ficam suspensos no ar e podem ser inalados, causando alergias e crises respiratórias. Pessoas com histórico de asma ou rinite são especialmente vulneráveis aos efeitos dessa contaminação invisível.

De acordo com estudos, a exposição frequente a esses elementos pode desencadear ou agravar doenças como disenteria, infecções intestinais e reações alérgicas, tornando as baratas uma ameaça silenciosa.

Como evitar infestação de baratas em casa?

A principal estratégia para manter baratas longe é eliminar os atrativos. Isso significa reforçar a limpeza, principalmente em locais como a cozinha, onde restos de comida e umidade são mais comuns. Também é importante não acumular lixo e lavar a louça todos os dias, especialmente antes de dormir.

Outra medida eficaz é vedar rachaduras, buracos e frestas por onde os insetos possam entrar. Usar telas em ralos e reforçar portas e janelas com vedações ajuda a bloquear acessos invisíveis.

Por fim, evite deixar locais escuros, abafados e sem limpeza, como atrás de eletrodomésticos. Esses espaços servem de abrigo ideal para baratas, que se escondem durante o dia e saem à noite em busca de alimento.