Especialistas revelam o eletrodoméstico preferido das baratas na sua cozinha

Agência Correio
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:00
Elas são rápidas, discretas e aparecem quando menos esperamos. As baratas adoram lugares quentes e úmidos — e um eletrodoméstico em especial tem se tornado o refúgio perfeito para elas.
Com a chegada do calor, o risco de infestação aumenta. A primavera oferece o ambiente ideal para que esses insetos se abriguem dentro de casa.
Limpar bem a cozinha é essencial, mas não basta. Há um aparelho que usamos todos os dias e que, sem perceber, oferece exatamente o que as baratas mais procuram: calor, umidade e restos de comida.
Segundo especialistas, o micro-ondas e o forno estão entre os eletrodomésticos mais atrativos para baratas. O calor constante e os resíduos de alimentos criam o abrigo ideal para elas se esconderem e até se reproduzirem.
Um sinal de alerta é o aparecimento de um líquido escuro e com cheiro forte dentro ou ao redor desses aparelhos. Isso pode indicar que as baratas deixaram ovos ou passaram por ali recentemente.
Além do nojo, há riscos reais à saúde. As baratas transmitem doenças perigosas, como E. coli, salmonela e disenteria, e a simples visão de uma única barata pode ser uma violação grave.
Soluções baratas contra as baratas
Muita gente acredita que as baratas somem quando a temperatura cai. Mas o que acontece é o contrário: elas buscam abrigo em locais mais quentes, como os eletrodomésticos. Assim, permanecem ativas durante todo o ano.
O calor emitido por aparelhos como o micro-ondas cria o ambiente perfeito para a sobrevivência dessas pragas. Elas se escondem nas frestas, se reproduzem e só aparecem quando o problema já está instalado.
Por isso, manter uma rotina de limpeza detalhada é essencial — inclusive nas partes externas e inferiores desses aparelhos, que muitas vezes acumulam gordura e restos de alimentos invisíveis a olho nu.
Além da limpeza diária, é possível criar soluções simples e naturais para repelir baratas. Uma mistura de açúcar e água atrai os insetos e pode ser usada como armadilha caseira. Também vale vedar frestas e evitar deixar comida exposta.
Outra dica é manter o micro-ondas e o forno sempre secos e ventilados. Quanto menos umidade, menos atrativo o ambiente se torna para as baratas, que buscam locais úmidos para sobreviver e se multiplicar.
Com pequenas mudanças na rotina, é possível transformar sua cozinha em um ambiente menos hospitaleiro para essas visitantes indesejadas. Afinal, ninguém quer encontrar uma barata no mesmo lugar onde prepara o jantar.