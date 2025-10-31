BARATA

Especialistas revelam o eletrodoméstico preferido das baratas na sua cozinha

Um dos eletrodomésticos mais usados da casa pode estar servindo de abrigo para uma praga silenciosa

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:00

Especialistas alertam para o aparelho doméstico preferido das baratas — e que você usa todos os dias Crédito: Picas Joe/Pexels

Elas são rápidas, discretas e aparecem quando menos esperamos. As baratas adoram lugares quentes e úmidos — e um eletrodoméstico em especial tem se tornado o refúgio perfeito para elas.

Com a chegada do calor, o risco de infestação aumenta. A primavera oferece o ambiente ideal para que esses insetos se abriguem dentro de casa.

Limpar bem a cozinha é essencial, mas não basta. Há um aparelho que usamos todos os dias e que, sem perceber, oferece exatamente o que as baratas mais procuram: calor, umidade e restos de comida.

Micro-ondas e forno: o esconderijo perfeito

Segundo especialistas, o micro-ondas e o forno estão entre os eletrodomésticos mais atrativos para baratas. O calor constante e os resíduos de alimentos criam o abrigo ideal para elas se esconderem e até se reproduzirem.

Um sinal de alerta é o aparecimento de um líquido escuro e com cheiro forte dentro ou ao redor desses aparelhos. Isso pode indicar que as baratas deixaram ovos ou passaram por ali recentemente.

Além do nojo, há riscos reais à saúde. As baratas transmitem doenças perigosas, como E. coli, salmonela e disenteria, e a simples visão de uma única barata pode ser uma violação grave.

Por que elas continuam aparecendo mesmo no frio

Muita gente acredita que as baratas somem quando a temperatura cai. Mas o que acontece é o contrário: elas buscam abrigo em locais mais quentes, como os eletrodomésticos. Assim, permanecem ativas durante todo o ano.

O calor emitido por aparelhos como o micro-ondas cria o ambiente perfeito para a sobrevivência dessas pragas. Elas se escondem nas frestas, se reproduzem e só aparecem quando o problema já está instalado.

Por isso, manter uma rotina de limpeza detalhada é essencial — inclusive nas partes externas e inferiores desses aparelhos, que muitas vezes acumulam gordura e restos de alimentos invisíveis a olho nu.

O que fazer para afastar as baratas da cozinha

Além da limpeza diária, é possível criar soluções simples e naturais para repelir baratas. Uma mistura de açúcar e água atrai os insetos e pode ser usada como armadilha caseira. Também vale vedar frestas e evitar deixar comida exposta.

Outra dica é manter o micro-ondas e o forno sempre secos e ventilados. Quanto menos umidade, menos atrativo o ambiente se torna para as baratas, que buscam locais úmidos para sobreviver e se multiplicar.