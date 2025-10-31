Acesse sua conta
Especialistas revelam o eletrodoméstico preferido das baratas na sua cozinha

Um dos eletrodomésticos mais usados da casa pode estar servindo de abrigo para uma praga silenciosa

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:00

Especialistas alertam para o aparelho doméstico preferido das baratas — e que você usa todos os dias
Especialistas alertam para o aparelho doméstico preferido das baratas — e que você usa todos os dias Crédito: Picas Joe/Pexels

Elas são rápidas, discretas e aparecem quando menos esperamos. As baratas adoram lugares quentes e úmidos — e um eletrodoméstico em especial tem se tornado o refúgio perfeito para elas. 

Com a chegada do calor, o risco de infestação aumenta. A primavera oferece o ambiente ideal para que esses insetos se abriguem dentro de casa. 

Limpar bem a cozinha é essencial, mas não basta. Há um aparelho que usamos todos os dias e que, sem perceber, oferece exatamente o que as baratas mais procuram: calor, umidade e restos de comida.

Micro-ondas e forno: o esconderijo perfeito

Segundo especialistas, o micro-ondas e o forno estão entre os eletrodomésticos mais atrativos para baratas. O calor constante e os resíduos de alimentos criam o abrigo ideal para elas se esconderem e até se reproduzirem.

Um sinal de alerta é o aparecimento de um líquido escuro e com cheiro forte dentro ou ao redor desses aparelhos. Isso pode indicar que as baratas deixaram ovos ou passaram por ali recentemente. 

Além do nojo, há riscos reais à saúde. As baratas transmitem doenças perigosas, como E. coli, salmonela e disenteria, e a simples visão de uma única barata pode ser uma violação grave.

Soluções baratas contra as baratas

 Baratas odeiam aroma de manjericão  por Shutterstock
Seu cheiro característico age como um repelente natural contra baratas por Imagem: Banco de imagens
Uma pequena horta na cozinha ou varanda pode fazer dupla função: afastar insetos e fornecer folhas frescas para cozinhar. por Shutterstock
A hortelã desencoraja a presença de baratas por Shutterstock
Esta planta prefere locais com sombra parcial e solo constantemente úmido por Imagem gerada por IA
Combinar diferentes espécies aumenta a eficácia como repelente natural contra baratas por Divulgação
1 de 6
 Baratas odeiam aroma de manjericão  por Shutterstock

Por que elas continuam aparecendo mesmo no frio

Muita gente acredita que as baratas somem quando a temperatura cai. Mas o que acontece é o contrário: elas buscam abrigo em locais mais quentes, como os eletrodomésticos. Assim, permanecem ativas durante todo o ano.

O calor emitido por aparelhos como o micro-ondas cria o ambiente perfeito para a sobrevivência dessas pragas. Elas se escondem nas frestas, se reproduzem e só aparecem quando o problema já está instalado.

Por isso, manter uma rotina de limpeza detalhada é essencial — inclusive nas partes externas e inferiores desses aparelhos, que muitas vezes acumulam gordura e restos de alimentos invisíveis a olho nu.

Leia mais

Imagem - Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las

Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las

Imagem - Baratas sentem atração por cheiro dos humanos; veja como evitar aproximação enquanto você dorme

Baratas sentem atração por cheiro dos humanos; veja como evitar aproximação enquanto você dorme

Imagem - Truque simples no ralo é capaz de eliminar baratas da sua casa; aprenda

Truque simples no ralo é capaz de eliminar baratas da sua casa; aprenda

O que fazer para afastar as baratas da cozinha

Além da limpeza diária, é possível criar soluções simples e naturais para repelir baratas. Uma mistura de açúcar e água atrai os insetos e pode ser usada como armadilha caseira. Também vale vedar frestas e evitar deixar comida exposta.

Outra dica é manter o micro-ondas e o forno sempre secos e ventilados. Quanto menos umidade, menos atrativo o ambiente se torna para as baratas, que buscam locais úmidos para sobreviver e se multiplicar.

Com pequenas mudanças na rotina, é possível transformar sua cozinha em um ambiente menos hospitaleiro para essas visitantes indesejadas. Afinal, ninguém quer encontrar uma barata no mesmo lugar onde prepara o jantar.

