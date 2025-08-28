Truque simples no ralo é capaz de eliminar baratas da sua casa; aprenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:04
De onde vêm as baratas que parecem surgir do nada em sua casa, mesmo com tudo fechado? A resposta está nos canais de esgoto, por onde esses insetos encontram o caminho até você. Mas há uma saída fácil e sem químicos.
Descubra como um simples ingrediente, que você provavelmente já tem na cozinha, pode ser a arma secreta contra esses invasores indesejados. Um método eficaz para garantir que o esgoto seja apenas uma passagem, não um destino final para as pragas.
Soluções baratas contra as baratas
Livre-se de baratas de maneira completamente natural, sem recorrer ao uso de produtos químicos prejudiciais à sua saúde e à dos seus filhos. Uma colherada no ralo basta para iniciar a eliminação desses visitantes indesejados. A eficácia é garantida.
Entender a origem é o primeiro passo para o controle. As baratas só têm uma saída: o esgoto, e os canais estão cheios delas. Por isso, as redes de esgoto e os ralos são as principais portas de entrada. Atue preventivamente, sempre com precaução.
A função do ralo de piso é drenar a água e evitar odores. O ralo de banheiro conecta chuveiro, pia e máquina de lavar. A água passa pelo sifão até o esgoto central. Se o sifão estiver sem água, as baratas passam fácil. Fique atento sempre.
Para evitar que as baratas voltem para sua casa, adicione uma colher de sopa de pimenta bem picante — pimenta, pimenta caiena ou qualquer outra que você tiver — e despeje um pouco de água na pia e na banheira. Essa ação cria uma barreira natural e eficiente.
A pimenta não vai direto para o esgoto central. Ela se desprenderá dos canos com sujeira concentrada, promovendo limpeza e tornando o ambiente hostil. Isso impede que as baratas se estabeleçam ou usem o local como rota. É uma solução inteligente.
Este método específico é usado há muitos anos por encanadores experientes. Eles aplicam a pimenta nos ralos três vezes ao ano e, como resultado, não veem uma barata há anos. Experimente você também esta solução testada e aprovada para seu lar. Sua casa merece.