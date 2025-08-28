Acesse sua conta
Truque simples no ralo é capaz de eliminar baratas da sua casa; aprenda

Diga adeus aos produtos químicos: veja qual é a resposta que você busca para se livrar dessa presença indesejável

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:04

Livre-se das baratas de uma vez por todas com o método natural dos encanadores
Livre-se das baratas de uma vez por todas com o método natural dos encanadores Crédito: gerada por IA

De onde vêm as baratas que parecem surgir do nada em sua casa, mesmo com tudo fechado? A resposta está nos canais de esgoto, por onde esses insetos encontram o caminho até você. Mas há uma saída fácil e sem químicos.

Descubra como um simples ingrediente, que você provavelmente já tem na cozinha, pode ser a arma secreta contra esses invasores indesejados. Um método eficaz para garantir que o esgoto seja apenas uma passagem, não um destino final para as pragas.

Soluções baratas contra as baratas

 Baratas odeiam aroma de manjericão  por Shutterstock
Seu cheiro característico age como um repelente natural contra baratas por Imagem: Banco de imagens
Uma pequena horta na cozinha ou varanda pode fazer dupla função: afastar insetos e fornecer folhas frescas para cozinhar. por Shutterstock
A hortelã desencoraja a presença de baratas por Shutterstock
Esta planta prefere locais com sombra parcial e solo constantemente úmido por Imagem gerada por IA
Combinar diferentes espécies aumenta a eficácia como repelente natural contra baratas por Divulgação
1 de 6
 Baratas odeiam aroma de manjericão  por Shutterstock

Livre-se de baratas de maneira completamente natural, sem recorrer ao uso de produtos químicos prejudiciais à sua saúde e à dos seus filhos. Uma colherada no ralo basta para iniciar a eliminação desses visitantes indesejados. A eficácia é garantida.

A porta de entrada das pragas

Entender a origem é o primeiro passo para o controle. As baratas só têm uma saída: o esgoto, e os canais estão cheios delas. Por isso, as redes de esgoto e os ralos são as principais portas de entrada. Atue preventivamente, sempre com precaução.

A função do ralo de piso é drenar a água e evitar odores. O ralo de banheiro conecta chuveiro, pia e máquina de lavar. A água passa pelo sifão até o esgoto central. Se o sifão estiver sem água, as baratas passam fácil. Fique atento sempre.

Pimenta: o repelente natural

Para evitar que as baratas voltem para sua casa, adicione uma colher de sopa de pimenta bem picante — pimenta, pimenta caiena ou qualquer outra que você tiver — e despeje um pouco de água na pia e na banheira. Essa ação cria uma barreira natural e eficiente.

A pimenta não vai direto para o esgoto central. Ela se desprenderá dos canos com sujeira concentrada, promovendo limpeza e tornando o ambiente hostil. Isso impede que as baratas se estabeleçam ou usem o local como rota. É uma solução inteligente.

Comprovado por quem entende

Este método específico é usado há muitos anos por encanadores experientes. Eles aplicam a pimenta nos ralos três vezes ao ano e, como resultado, não veem uma barata há anos. Experimente você também esta solução testada e aprovada para seu lar. Sua casa merece.

