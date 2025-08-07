Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 espécies de plantas capazes de expulsar as baratas de sua casa

Descubra como essas três espécies podem manter os insetos afastados sem produtos químicos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:01

Baratas odeiam esses aromas
Baratas odeiam esses aromas Crédito: Imagem: Banco de imagens

Baratas são um problema comum em muitas residências, especialmente em áreas urbanas. Enquanto inseticidas tradicionais podem ser tóxicos, certas plantas oferecem uma alternativa ecológica e segura para manter esses insetos longe.

Além de repelirem baratas, essas plantas trazem múltiplos benefícios: purificam o ar, embelezam os ambientes e algumas até servem como temperos. São fáceis de cultivar e se adaptam bem a espaços internos, perfeitas para apartamentos.

Soluções baratas contra as baratas

 Baratas odeiam aroma de manjericão  por Shutterstock
Seu cheiro característico age como um repelente natural contra baratas por Imagem: Banco de imagens
Uma pequena horta na cozinha ou varanda pode fazer dupla função: afastar insetos e fornecer folhas frescas para cozinhar. por Shutterstock
A hortelã desencoraja a presença de baratas por Shutterstock
Esta planta prefere locais com sombra parcial e solo constantemente úmido por Imagem gerada por IA
Combinar diferentes espécies aumenta a eficácia como repelente natural contra baratas por Divulgação
1 de 6
 Baratas odeiam aroma de manjericão  por Shutterstock

Manjericão: aroma que protege

O manjericão não é apenas um tempero delicioso - seu cheiro característico age como um repelente natural contra baratas. Uma pequena horta na cozinha ou varanda pode fazer dupla função: afastar insetos e fornecer folhas frescas para cozinhar.

Para manter seu manjericão saudável, plante em solo rico em matéria orgânica e mantenha em local com boa luminosidade. Regue regularmente, mantendo o solo úmido mas não encharcado. Adube a cada 40 dias para estimular o crescimento.

Hortelã: frescor que repele

A hortelã é outra planta cujo aroma forte desencoraja a presença de baratas. Fácil de cultivar, é ideal para iniciantes em jardinagem e pode ser usada em diversas receitas, desde saladas até drinks refrescantes.

Esta planta prefere locais com sombra parcial e solo constantemente úmido. Por ter crescimento acelerado, recomenda-se plantá-la em vasos separados. Adubações mensais com compostos orgânicos mantêm sua folhagem vigorosa.

Lavanda: beleza funcional

A lavanda encanta com suas flores roxas e perfume relaxante, mas é eficaz em afastar baratas e outros insetos. Além de decorativa, pode ser usada para fazer arranjos secos, sachês e até chás calmantes.

Como planta mediterrânea, a lavanda precisa de bastante sol direto e solo bem drenado. Tolera bem períodos de seca, mas o excesso de água é prejudicial. Podas após a floração ajudam a manter seu formato compacto e atraente.

Maximizando a proteção

Para obter melhores resultados, distribua as plantas pelos cômodos mais vulneráveis, especialmente cozinha e banheiro. Combinar diferentes espécies aumenta a eficácia como repelente natural contra baratas.

Mantenha bons hábitos de limpeza, armazenando alimentos adequadamente e eliminando fontes de umidade. Plantas repelentes funcionam melhor quando associadas a um ambiente limpo e organizado, livre de atrativos para insetos.

Mais recentes

Imagem - Quem foi Heloísa Helena, atriz de 'Selva de Pedra' encontrada morta em casa

Quem foi Heloísa Helena, atriz de 'Selva de Pedra' encontrada morta em casa
Imagem - Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'
Imagem - Cantor faz revelação chocante: 'Só como umas duas vezes por semana'

Cantor faz revelação chocante: 'Só como umas duas vezes por semana'

MAIS LIDAS

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
01

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
02

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação

Imagem - Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil
03

Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil

Imagem - Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado
04

Por que só 8% dos baianos conseguiram emitir o novo RG no estado