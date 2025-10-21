Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Noite de bebedeira: PM e colega morto a tiros eram padrinhos de casamento um do outro

Amigo de longa data, Eduardo Santiago, morreu na hora

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:25

Sargento William Amaral da Conceição, 36, matou Eduardo Filipe Santiago Ferreira
Sargento William Amaral da Conceição, 36, matou Eduardo Filipe Santiago Ferreira Crédito: Reprodução

O sargento da Polícia Militar William Amaral Conceição, de 36 anos, declarou em depoimento à Delegacia de Homicídios que não se recorda de ter disparado contra o também policial militar Eduardo Filipe Santiago Ferreira, 42, morto na madrugada de domingo (19) no Rio de Janeiro. Segundo ele, a última lembrança que tem é de estar em um bar com o colega.

De acordo com o relato divulgado pela Folha de S. Paulo, os dois eram amigos próximos - padrinhos de casamento um do outro - e passaram o sábado (18) bebendo juntos. Eduardo havia convidado William para sair entre o meio-dia e as 14h. Às 17h, encontraram-se em um bar no bairro Jambeiro, em Vila Valqueire, na zona oeste da cidade.

PM matou colega em noite de bebedeira

PMs trocaram tiros por Reprodução
PMs trocaram tiros por Reprodução
Sargento foi preso por Reprodução
Sargento William Amaral da Conceição, 36, matou Eduardo Filipe Santiago Ferreira por Reprodução
1 de 4
PMs trocaram tiros por Reprodução

Antes de começarem a beber, William aproveitou para cortar o cabelo em uma barbearia ao lado do bar. Em seguida, ambos consumiram cerveja. Como chovia, o sargento deixou a motocicleta na casa de Eduardo, e os dois seguiram de carro até o Parque Madureira, também na zona oeste, para um evento. Com a continuidade da chuva, decidiram retornar a Vila Valqueire.

Na volta, tentaram entrar em outro bar, mas desistiram porque estava cheio. Foram, então, a um estabelecimento vizinho, onde pediram mais cervejas e uma caipirinha. A conta de R$ 90 foi paga por Eduardo por volta da meia-noite.

William afirmou que, a partir desse momento, não se lembra de mais nada. Disse ter despertado já no Hospital Albert Einstein, sem saber o que havia acontecido nem o paradeiro do amigo.

A investigação aponta que a troca de tiros ocorreu entre a meia-noite e 1h, pouco depois de saírem do bar. Câmeras de segurança registraram a discussão entre os dois. Nas imagens, Eduardo tenta alertar o colega: “Amaral! Amaral! Tá maluco? Sou eu, Santiago!” — ao que William responde: “Eu vou te matar!” A vítima insiste: “Amaral, é o Santiago!” antes de ser baleada.

Leia mais

Imagem - Policial morto por outro compartilhou vídeo rindo com ele uma hora antes: 'ninguém sabe o motivo'

Policial morto por outro compartilhou vídeo rindo com ele uma hora antes: 'ninguém sabe o motivo'

Imagem - Policial que matou outro em briga diz que não lembra do crime e era amigo íntimo da vítima

Policial que matou outro em briga diz que não lembra do crime e era amigo íntimo da vítima

Imagem - Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'

Policial mata outro em briga dentro de carro: 'Tá maluco? Sou eu, Santiago'

A perícia encontrou indícios de confronto dentro do veículo, manchas compatíveis com sangue e estojos de munição compatíveis com a arma de William. O sargento também foi atingido nas costas e socorrido.

Um outro policial, que esteve com ele no hospital, relatou informalmente aos investigadores que William apresentava fala desconexa, possivelmente sob efeito de álcool, e chegou a mencionar uma suposta tentativa de assalto - hipótese não confirmada pela polícia.

O sargento passou por audiência de custódia ainda no domingo e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Eduardo Santiago Ferreira foi sepultado na segunda-feira (20).

Mais recentes

Imagem - Vídeo: pai de aluna agride professor após bronca por uso de celular em sala

Vídeo: pai de aluna agride professor após bronca por uso de celular em sala
Imagem - Anvisa suspende comercialização de sal do himalaia de marca famosa e chá; veja quais

Anvisa suspende comercialização de sal do himalaia de marca famosa e chá; veja quais
Imagem - Fux pede revisão em voto no julgamento que condenou Bolsonaro

Fux pede revisão em voto no julgamento que condenou Bolsonaro

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
04

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar