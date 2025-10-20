Acesse sua conta
Policial morto por outro compartilhou vídeo rindo com ele uma hora antes: 'ninguém sabe o motivo'

Os dois policiais eram compadres de batismo dos filhos e estavam de folga; suspeito foi preso em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19:46

Policial compartilhou vídeo rindo com amigo que o matou uma hora antes de receber oito tiros
Policial compartilhou vídeo rindo com amigo que o matou uma hora antes de receber oito tiros Crédito: Reprodução

O sargento Eduardo Filipe Santiago Ferreira, 42 anos, compartilhou um vídeo rindo com o amigo que o matou uma hora antes de ser atingido com, pelo menos, oito tiros, pelo também policial William Amaral da Conceição. Os dois policiais eram compadres de batismo dos filhos e estavam de folga. O suspeito foi preso em flagrante. A confusão começou dentro de um carro, na noite desse sábado (18), em Vila Valqueire, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. As informações são do G1 RJ.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a vítima caída na Rua Jambeiro. Durante uma discussão dentro do carro, Santiago sai gritando: “Amaral! Amaral! Tá maluco? Sou eu, Santiago, mano!”, disse a vítima. “Vai tomar no c*! Eu vou te matar!”, respondeu o colega. “Amaral, é o Santiago!”, ainda insistiu o outro.

Com eles estava outro PM de folga, William Amaral da Conceição, 36, que ficou ferido no tiroteio. Lotado no 40º BPM (Campo Grande), William precisou ser levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Na sequência, foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio, Zona Central do Rio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas, por volta de 0h10 deste domingo (19), para a ocorrência na altura do número 537. O sargento já estava sem vida quando os militares chegaram.

"Eles estavam bebendo num bar. Eles beberam, estavam bem. Do nada aconteceu, ninguém sabe dizer o motivo, porque aconteceu, porque eles eram amigos", disse ao G1 RJ, a ex-mulher de Santiago, Mariana Monteiro da Cruz Rodrigues. Ainda não se sabe o que motivou o crime. Santiago era lotado no 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Jacarepaguá).

Imagens das câmeras de segurança de um condomínio próximo ao local onde os tiros foram disparados mostram o Fiat Idea onde estavam os policiais. Santiago, que estaria ao volante, desce com dificuldade pelo lado do carona. Já na pista, tenta dialogar com o compadre. “Amaral! Amaral! Amaral! Amaral, tá maluco?”, repete. O compadre também sai do Idea, já com uma pistola em punho, mas de um jeito atrapalhado. Amaral chega a rolar no asfalto, e nem com o tombo larga a arma. “Vai tomar no c*!”, xinga. Ele se levanta e, cambaleando, vai atrás de Santiago.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações. De acordo com a Polícia Militar, a Corregedoria Geral da corporação acompanha o caso. Ainda não há informações sobre o que teria dado início ao desentendimento, mas relatos iniciais dão conta de que os policiais se conheciam e estavam juntos quando começaram a discutir.

Imagens obtidas pela TV Globo indicam que vários policiais estavam em um mesmo veículo, e pelo menos dois deles se desentenderam e dispararam tiros um contra o outro. No vídeo, é possível ouvir quando o agente morto diz: "Na moral! Tá maluco? Sou eu, Santiago, mano!".

