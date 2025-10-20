Acesse sua conta
Mulher mata colega de trabalho na frente do filho e é condenada a 14 anos de prisão: ‘Estava falando besteira’

Julgamento aconteceu na última terça-feira (14), na comarca de São Joaquim (SC)

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 21:05

Fórum de São Joaquim, em Santa Catarina
Fórum de São Joaquim, em Santa Catarina Crédito: Reprodução

Uma mulher foi condenada a 14 anos de prisão por matar a facadas uma colega de trabalho na frente do filho da vítima, no município de São Joaquim, em Santa Catarina. O julgamento, feito pelo Tribunal do Júri da comarca, aconteceu na última terça-feira (14).

O crime foi praticado após uma “discussão banal”, como definiu o Poder Judiciário do estado. Segundo os autos, a mulher foi morta no fim da tarde de 17 de novembro de 2024, durante uma confraternização na residência da acusada, no bairro Minuano. O Conselho de Sentença reconheceu que a morte foi cometida por motivo fútil, porque, de acordo com a ré, a vítima “estava falando besteira, estava falando demais”.

As circunstâncias em que o delito foi praticado, na presença de uma criança, filho da vítima, deram ensejo à penalização mais severa. A mulher foi atingida na região peitoral esquerda. A acusada não confessou o crime e alegou não se lembrar dos fatos.

O juiz responsável pela sentença determinou o cumprimento imediato da pena em regime fechado, negando à ré o direito de recorrer em liberdade.

