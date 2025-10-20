Acesse sua conta
Açougueiro é condenado a 30 anos de prisão por matar três pessoas em Feira de Santana

Uma das vítimas tinha 7 anos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15:41

Vítimas de atropelamento em Feira de Santana
Vítimas de atropelamento em Feira de Santana Crédito: Reprodução

O açougueiro Adalto Roberto da Silva Júnior, de 26 anos, foi condenado a 30 anos de prisão pelo homicídio de três pessoas em um atropelamento em Feira de Santana, na Bahia. O caso foi registrado em julho de 2022, na estrada que liga a cidade ao distrito de Jaíba. Uma das vítimas, Ronald Soares dos Santos, tinha 7 anos. 

De acordo com a sentença, Adalto Roberto dirigia embriagado, sem habilitação e em alta velocidade, quando colidiu com duas motocicletas, matando Rafael dos Santos Gonçalves, 17, Wiliane Azevedo de Jesus, 16,  e Ronald Soares dos Santos, 7. Ficaram feridas ainda as vítimas Nadson Costa de Jesus e Caillane de Carvalho Azevedo. O julgamento foi realizado na última sexta-feira (17). 

Vítimas de atropelamento em Feira de Santana

Williane Azevedo de Jesus, de 16 anos por Reprodução
Rafael dos Santos Gonçalves, de 17 anos por Reprodução
Ronald Soares dos Santos, de 7 anos por Reprodução
1 de 3
Williane Azevedo de Jesus, de 16 anos por Reprodução

O júri reconheceu a materialidade e autoria dos homicídios e considerou o caso de Ronald, de 7 anos, como homicídio qualificado, por se tratar de vítima menor de 14 anos. A juíza Iasmin Leão Barouh, que presidiu o julgamento, fixou a pena definitiva em 30 anos. O cumprimento inicial da pena será em regime fechado. 

Além da prisão, o réu foi proibido de dirigir por 10 anos. Adalto Roberto foi absolvido do crime de fuga do local do acidente. A juíza determinou a execução imediata da pena e expediu mandado de prisão após o julgamento.

