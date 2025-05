CRIME

Atropelamento e confusão: briga de torcidas organizadas causa terror em Mata Escura

Caso foi registrado na tarde do domingo (25)

Uma briga de torcidas organizadas causou pânico no bairro de Mata Escura, em Salvador, na tarde de domingo (25). Em imagens registradas por moradores da região, é possível ver um grupo de homens com paus e pedras nas mãos partindo para um confronto. >

Ao ver a aproximação do grupo rival, os homens retornam correndo, mas, de repente, são surpreendidos por um carro que atropela alguns deles em velocidade. Após o carro parar, o grupo parte para cima do veículo e o destrói com pauladas e pedradas. Não é possível ver nas imagens se o motorista foi ferido. >