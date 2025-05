SEGURANÇA

Traficante apontado como comparsa de Dona Maria do PCC é preso em operação

Criminoso foi localizado em Santo André, no estado de São Paulo

Um traficante apontado como parceiro de Jasiane Silva Teixeira, que é mais conhecida como Dona Maria do PCC , foi preso em Santo André, em São Paulo, na tarde de sábado (24). Apesar de ter sido localizado em terras paulistas, o criminoso figura como uma liderança da facção liderada por Dona Maria em Vitória da Conquista e no sudoeste baiano. >

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), investigações apontam a participação do criminoso no envio de drogas e armas para a região Sudoeste da Bahia, além de determinar homicídios, roubos e promover lavagem de dinheiro. >