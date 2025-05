CRIME ORGANIZADO

Líder de facção e mandante de Tribunal do Crime na Bahia é preso

Criminoso foi encontrado na capital do Espírito Santo

Foi preso na tarde desta sexta-feira (23), o líder de uma facção criminosa com atuação no município baiano de Barra do Choça, no Centro Sul do estado. Ele foi localizado em Vitória, capital do Espírito Santo. >