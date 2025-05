CENTRO NORTE

Homem vai à delegacia denunciar furto em casa da mãe e acaba preso na Bahia

Suspeito foi detido ao lado da companheira, que também é suspeita, em Iraquara, no centro norte do estado

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante no município de Iraquara, no centro norte da Bahia, suspeitos de furtar diversos bens da residência de uma idosa de 62 anos. O caso aconteceu no povoado de Iraporanga, zona rural do município, na última quinta-feira (22). A vítima é mãe do suspeito. >