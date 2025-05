RIO

Aluna que morreu após mal súbito em academia se formaria neste semestre

Dayane de Jesus estudava Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

A estudante de Relações Internacionais Dayane de Jesus, que teve um mal súbito em uma academia de Copacabana, na zona sul do Rio, iria se formar neste semestre. Aos 22 anos, a jovem estava na reta final da graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e faria aniversário no próximo dia 13. >