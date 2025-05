TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Suspeito de atacar ex-companheira com facão em Salvador é preso

Homem foi preso em fábrica em Santo Antônio de Jesus

Um homem foi preso na última terça-feira (20), no Distrito Industrial da cidade de Santo Antônio de Jesus. Ele é suspeito de uma tentativa de feminicídio, praticada em Salvador, no mês de março. Ele também responde por um roubo. >

Ele foi encontrado na fábrica onde trabalhava. Segundo a Polícia Civil, ele teria atacado sua ex-companheira com golpes de facão na madrugada do dia 3 de março deste ano, em uma residência no bairro de Sussuarana, em Salvador. >