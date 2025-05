SALVADOR

Idoso é baleado durante ação policial no Nordeste de Amaralina

Viatura da PM foi alvo de disparos de um grupo armado

Um idoso, de 60 anos, foi vítima de uma bala perdida na tarde desta quarta-feira (21), no bairro Santa Cruz, parte do Complexo Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Polícia Militar (PM), o morador foi atingido pelos disparos de criminosos que tinham como alvo uma equipe da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que fazia rondas da região da localidade conhecida como Rua do Gás no momento do ação. >

Segunda vítima em menos de três meses no Complexo

Em março deste ano, um soldado da Polícia Militar e uma moradora foram baleados na ação policial no Vale das Pedrinhas, também localizado no Complexo do Nordeste de Amaralina. A mulher, Maria de Jesus da Silva, de 87 anos, foi atingida dentro de casa, no braço esquerdo, quando estava almoçando. Ela foi atingida no dia 27 do mês e faleceu no dia seguinte, no Hospital Geral do Estado (HGE).>