BALA PERDIDA

Morre idosa que foi baleada dentro de casa no Vale das Pedrinhas

Dona Maria estava comendo e vendo TV perto de janela quando tiros começaram

Baleada dentro de casa no Vale das Pedrinhas, a idosa Maria de Jesus da Silva, 87 anos, morreu nesta sexta-feira (28), no Hospital Geral do Estado (HGE), onde estava hospitalizada. Dona Maria estava almoçando em casa quando foi atingido por uma bala perdida no bairro, que fica no Complexo do Nordeste de Amaralina. Um PM ficou ferido e um suspeito foi morto na mesma situação. >