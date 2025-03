MOBILIDADE

Ônibus voltam a circular no Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina

Serviço havia sido interrompido por conta da violência

Maysa Polcri

Publicado em 28 de março de 2025 às 09:01

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Os ônibus voltaram a circular normalmente no Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina, em Salvador, após tiroteios serem registrados na quinta-feira (27). O serviço foi restabelecido por volta das 8 horas desta sexta-feira (28), segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). O policiamento foi reforçado nas localidades. >

Entre a tarde de quinta (27) e o início desta manhã, cinco linhas foram afetadas: 0140 (Lapa x Rio Vermelho), 0708 (Lapa x Nordeste) e 1320 (Nordeste X Pau da Lima), 0718 (Vale das Pedrinhas X Lapa) e 0720 (Vale das Pedrinhas X Vila Rui Barbosa). Os bairros integram o Complexo do Nordeste de Amaralina. >

No bairro Santa Cruz, que também faz parte do Complexo, a circulação de coletivos não foi alterada. A Chapada do Rio Vermelho, último bairro a integrar a lista, não possui atendimento de ônibus. >

Violência

Os conflitos de quinta-feira (27) tiveram início por volta das 13 horas. Uma idosa, de 87 anos, foi atingida por um tiro, dentro da própria casa, um policial foi baleado no rosto e um suspeito foi morto pela Polícia Militar.>

O soldado faz parte do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) e, segundo a PM, foi atingido no rosto e foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE). Já a mulher foi atingida dentro de casa, no braço esquerdo. "De acordo com os militares, a guarnição realizava rondas naquela região quando foi surpreendida por homens armados que atiraram contra os PMS. Houve confronto e um policial de 31 anos também ficou ferido", explicou a Polícia Civil. >