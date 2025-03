VIOLÊNCIA

Após PM e moradora serem baleados no Nordeste de Amaralina, homem é morto pela polícia

Soldado foi baleado no rosto pela manhã

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de março de 2025 às 18:35

Com ele, foram encontradas uma pistola e porções de drogas Crédito: Reprodução

Um homem foi morto em confronto com policiais militares no bairro Santa Cruz, localizado no Complexo do Nordeste de Amaralina. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (27), durante intensificação do policiamento na região. Horas antes, uma moradora e um PM foram atingidos por tiros em uma ação da polícia. O soldado foi atingido no rosto e a mulher no braço esquerdo. A região é dominada pelo Comando Vermelho (CV).>

A Polícia Militar informou, em nota, que uma equipe do Batalhão Apolo fazia o reforço do policiamento da localidade por conta do incidente da manhã. O homem estava armado e, segundo versão dada pela corporação, teria iniciado os disparos contra os policiais, que o atingiram.>

Ele foi encontrando com uma pistola Gericho cal. 9mm, com carregador com cinco munições e uma bolsa “tira colo”, contendo 55 porções de substância análoga a maconha, 32 porções de substância análoga a cocaína, ⁠19 porções de substância análoga a crack, dois celulares e uma balança de precisão. "Foi prestado socorro ao Hospital Geral do Estado, onde o atendimento foi realizado pelo médico plantonista, que atestou o óbito do resistente", declarou a corporação.>

O soldado da Polícia Militar e uma moradora foram baleados na ação policial no Vale das Pedrinhas, também localizado no Complexo do Nordeste de Amaralina, na manhã desta quinta-feira. Ele faz parte do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) e, segundo a PM, foi atingido no rosto e foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE). Já a mulher foi atingida dentro de casa, no braço esquerdo. >

O policiamento na região foi intensificado pela 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Batalhão Gêmeos e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp Atlântico).>