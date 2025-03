GUERRA AO TRÁFICO

Policial Militar e moradora são baleados no Nordeste de Amaralina

Região é controlada pelo Comando Vermelho (CV)

Um soldado da Polícia Militar e uma moradora foram baleados numa ação policial no Complexo do Nordeste de Amaralina, na manhã desta quinta-feira (27). A mulher foi atingida dentro de casa. Neste momento várias unidades da PM estão no local. A região é a fortaleza do Comando Vermelho (CV) no estado. >