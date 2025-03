GUERRA AO TRÁFICO

Vídeo mostra resgate de moradora baleada dentro de casa; PM também foi ferido

Além dela, um policial militar também foi atingido durante operação policial no Nordeste de Amaralina

Uma mulher foi baleada dentro de casa no Complexo do Nordeste de Amaralina, durante a manhã desta quinta-feira (27). Além dela, um soldado do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) também ficou ferido. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado. Ambos foram atingidos durante uma ação policial. >