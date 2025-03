CRIME

Suspeito de estuprar enteadas de 11 e 13 anos por quatro meses é preso; uma das vítimas está grávida

Homem teve mandado de prisão cumprido na tarde de quarta-feira (26)

Wendel de Novais

Publicado em 27 de março de 2025 às 13:15

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso sob a acusação de ter estuprado as enteadas de 11 e 13 anos ao longo dos últimos quatro meses. De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC), o suspeito foi localizado na BA-161, no bairro Alto do Junco, no município de Barra, no oeste da Bahia. >

O crime, no entanto, teria ocorrido no povo de Tanquinhos, na mesma cidade. De acordo com informações da TV Oeste, afiliada da região, uma das meninas, de 11 anos, está grávida de quatro meses, justamente quando os estupros começaram a ocorrer no interior da casa onde moravam. >

Em depoimento, as meninas contaram aos investigadores que o homem se aproveitava dos momentos em que a companheira estava dormindo para entrar no quarto e cometer os estupros. Além disso, ele ameaçava as vítimas, afirmando que mataria a esposa caso elas o denunciassem. >

Por conta da intimidação, a polícia só descobriu o caso após uma denúncia anônima de estupro de vulnerável ser registrada. A partir do registro, a família foi levada para delegacia, onde as meninas confirmaram o caso e a mãe descobriu o crime. >